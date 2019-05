Valget til Europa-Parlamentet er et skæbnevalg, der skal forhindre EU i at falde sammen, mener kulturminister Mette Bock. Kampen mod sammenbruddet er så vigtig, at hun dropper sit medlemskab af Folketinget til fordel for posten som Liberal Alliances EU-spidskandidat.

Kultur- og kirkeminister Mette Bock fra Liberal Alliance skifter spor, men har to retninger, som vælgerne beslutter for hende 26. maj: Enten forlader hun den hjemlige politiske scene og indtager som partiets spidskandidat Europa-Parlamentet, eller også ryger hun ud af politik.

Med afsæt i de dykkende meningsmålinger på den hjemlige front er der langtfra garanti for, at partiet øger sin EU-repræsentation fra nul til en eller flere. genvalg til Folketinget havde været en mere sikker satsning, men Mette Bock ønsker maksimal indflydelse dér, hvor alvoren er tungest. Det er den lige nu på EU-plan, mener hun.

- Det, der sker i Europa i øjeblikket, er meget afgørende for fremtiden. Derfor skiller dette EU-valg sig ud fra alle tidligere; det er et skæbnevalg. For fem år siden havde ingen forudset, at briterne ville stemme sig ud, oveni har vi fået en Donald Trump, der vender Europa ryggen, vi har fået en Putin, der rasler med sablen mere end nogensinde før, klimaproblemerne er tydelige som aldrig før, og vi har fået en migrationskrise af kolossale dimensioner. Så får vi ikke hul på et helt nyt europæisk kapitel, er jeg bange for, at EU falder fra hinanden. Det vil være en katastrofe, og den vil jeg gerne være med til at kæmpe imod, siger Mette Bock.

Det hænger sammen med, at EU bygger på et fundament, nogle kerneværdier, som hun deler: fred, frihed og frihandel.

- Det var det, der var grundlaget, lagt på ruinerne fra anden verdenskrig, for først Kul- og Stålunionen, som udviklede sig til EF og senere EU. Det gav kontrol over våbenproduktionen og sikrede os fred og fremgang i Europa. Det er noget, der varigt skal kæmpes for, siger Mette Bock og peger og peger på tre helt centrale og aktuelle temaer, der kræver en indsats: