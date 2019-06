Kemifabrikken på Harboøre Tange giver aldrig op

Du kender Cheminova for intensivt miljøsvineri i fortiden. Men kemifabrikken findes endnu og ser en lang fremtid foran sig på Harboøre Tange. Tag med avisen Danmark på et sjældent besøg.

Den amerikanske kemigigant FMC købte dengang Cheminova i en milliardhandel, der især udløste jackpot til hovedaktionæren, Aarhus Universitets Forskningsfond. FMC, der i forvejen var en global kæmpe inden for plantebeskyttelse, havde frem for alt brug for et brohoved ind i Europa.

Avisen Danmark er som det første medie lukket indenfor for at høre om, hvad der egentlig foregår på FMC Site Rønland, siden virksomheden fik ny ejer i 2015.

Deres arbejde består i at fabrikere massevis af sprøjtegifte døgnet rundt på et område, der strækker sig over store dele af halvøen Rønland. Plantebeskyttelse, som man kalder det, til alt fra bomuldsmarker til frugtplantager og golfbaner over hele verden.

Men Cheminova er ikke fortid. Nu hedder den bare FMC Site Rønland. Historien har ikke slået virksomheden ihjel, og mange vil blive overrasket over, at der stadig vandrer 450 ansatte igennem porten hver dag.

I årtier har den nordvestjyske kemifabrik været kendt for sine synder fra fortiden: En ophobning af mange ton kemikalieaffald på stranden ved Høfde 42 og på den oprindelige fabriksgrund lidt syd for det sted, virksomheden ligger i dag.

På afstand ligner Harboøre Tange et paradis for turister, fiskere og vilde fugle. Men når man kommer over bakken på Thyborønvej, forstyrres udsigten af et fyldigt industrikompleks med høje skorstene ude mellem Vesterhavet og Nissum Bredning.

Vendepunktet kom to år senere, da FMC fik problemer med sine fabrikker i Kina. Samtidig overtog FMC en stor del af den globale rival Duponts kemiforretning, der både rummede fabrikker og forskningscentre. Strategien skiftede, så det igen var interessant at have produktion uden for Kina, så risikoen blev spredt.

Interviewet finder sted i Cheminovas gamle kontorbyggeri, der fylder en brøkdel af fabrikkens areal. Ingen gæst når så langt uden at have set en otte minutter lang sikkerhedsvideo ude hos portvagten. Her lærer man at høre forskel på en brand- og en gasalarm og meget andet, der kan være relevant på en såkaldt risikovirksomhed.

Han har undervejs forklaret sine folk, at målet er at være konkurrencedygtig og blive udpeget til at fremstille nye produkter for FMC. På den måde sikres Rønland-fabrikkens overlevelse på den lange bane.

- Man bliver træt i hovedet af alle de forandringer, vi har udsat fabrikken for. Men vi har nogle helt fantastiske mennesker heroppe. Det kan godt være, at de er lidt stille, men når man siger ja, så mener man ja og gør en stor indsats. Det er en fornøjelse at komme her, hvor folk er så engagerede i deres job, siger Jakob Kyllesbech.

Alligevel mener fabrikschefen, at det er lykkedes at holde fast i en god ånd i den specielle virksomhed.

- Vi skulle effektivisere måden, vi gør tingene på, og det var min opgave at køre det igennem. Det brugte vi hele sidste år på, og det var en lang og svær proces. Vi skulle skære omkring 20 procent af vores medarbejdere væk, men stadig producere det samme eller mere for at være konkurrencedygtige på et globalt marked, siger Jakob Kyllesbech.

Ændrer karakter

Sprøjtemidler er i hvert fald kommet for at blive. FMC, der er børsnoteret i USA, forventer at vokse og omsætte for over 30 milliarder kroner i år. Miljøbevidsthed er dog også et tema for kemikoncernen, som derfor investerer voldsomt i at udvikle nye, biologiske beskyttelsesmidler, der ikke er kunstigt fremstillede.

- Jeg tror på, at vi har en produktion her om 10, 20 og 50 år. Produktionen ændrer sikkert karakter og følger med tiden, så vi har nye produkter, der kommer ind, siger Jakob Kyllesbech.

Mens alle industrivirksomheder i princippet er truet af lukning eller flytning, ligger FMC Site Rønland lunt ved Harboøre Tange.

Det vil nemlig være uhyre vanskeligt for FMC, hvis man kunne tænke sig at åbne en helt ny kemifabrik et andet sted i verden.

- Det er meget krævende at åbne fabrikker af den type, og vi er veletablerede her, har alle de nødvendige godkendelser og opererer ansvarligt, siger Jakob Kyllesbech.

Fabrikschefen medgiver, at det kan være svært at få erfaren arbejdskraft til at flytte til Nordvestjylland. Til gengæld har FMC Site Rønland aldrig svært ved at få nyuddannede kemiingeniører og andre højtuddannede.

- Der er ikke andre steder i Danmark, hvor du kan få lov at arbejde med kemi og proces på den måde, som vi gør her, siger Jakob Kyllesbech.

Det eneste, der er truet, er navnet Cheminova. Det dukker stadig op hist og pist, men vil om et års tid være fuldstændig udfaset.