Karsten Hønge: Folketinget er stadig førsteprioritet

En ny Megafonmåling viser, at SF står til at få to mandater til Europa-Parlamentet. Det betyder, at partiets fynske spidskandidat til folketingsvalget reelt står over for et valg om, hvad der er vigtigst for ham. Hvis partiet får de to mandater, og Karsten Hønge bliver valgt ind i Folketinget, er det i sidste ende op til ledelsen i SF at vælge, hvor han vil gøre mest politisk gavn.

Den 7. maj 2019 blev startskuddet til en dobbelt valgkamp for folketingspolitiker Karsten Hønge (SF), som både stiller op til Europa-Parlamentet og Folketinget. Den dag fastslog han, at førsteprioriteten er at komme i Folketinget, imens Margrete Auken stod til at få SFs ene mandat til Europa-Parlamentet. Nu er virkeligheden en anden. Ifølge en ny Megafonmåling for TV 2 og Politiken står SF nu til at få to mandater, og dermed er der lige pludselig plads til endnu en SF'er i Europa-Parlamentet. - Det er jo fantastisk og meget opmuntrende. SF har fået vendt skuden, og det oplever vi også i folketingsvalgkampen. Men det er en overraskelse, for vi havde ikke regnet med, at det skulle gå så godt for valget til Europa-Parlamentet, siger Karsten Hønge og fortsætter: - Det må være en belønning for vores vedholdenhed, og at vi igennem nogle år har vist sig at være nogle, man kan regne med og nogle, man kan genkende. Det har været et langt sejt træk med en fast kurs, som jeg tror viser sig positivt nu.

Folketinget er førsteprioritet Karsten Hønge har fra starten slået fast, at valgkampen til Folketinget og rollen som spidskandidat på Fyn var det vigtigste for ham. Det har målingen ikke ændret på. - Min førsteprioritet er stadig Folketinget, men hvis partiet beslutter sig for noget andet efter valget er afgjort, så tager vi den derfra. Det handler om at vurdere, hvor jeg kan gøre mest gavn, og det bliver partiets ledelse, som beslutter det, forklarer Karsten Hønge. Hos SF tager man ét valg ad gangen. Først og fremmest handler det om, hvorvidt partiet rent faktisk får de spåede to mandater, og derefter skal man se på, hvordan udfaldet af folketingsvalget ser ud. Hvis SF efter 5. juni står med to mandater til Europa-Parlamentet og at ledelsen beslutter, at Karsten Hønge skal i Folketinget, så er det op til vælgerne, hvilken SF'er der skal til Bruxelles. - Det afhænger af de personlige stemmer. Vi har nogle stærke kandidater på listen, så jeg ser det slet ikke som noget problem for partiet, hvis jeg bliver valgt til Folketinget, siger Karsten Hønge. Selvom den nye Megafonmåling har et positivt resultat for SF, så har man stadig en realistisk sans i partiet. - Det er jo én måling ud af mange, så lad os nu ikke sælge skinnet, før bjørnen er skudt, siger Karsten Hønge og tilføjer: - Vi tager det stille og roligt, og så må vi se, hvad vælgerne siger på valgdagen. Målingen ændrer ikke noget for vores valgkamp, men det er da en opmuntring, at vi får sådan en opbakning.