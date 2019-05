Kandidat vraget af DR og TV 2: Kristendemokraterne leder efter genvej til partilederrunde

Valgkamp: Kristendemokraterne (KD) er utilfredse med, at både DR og TV2 har afvist at give partiets vestjyske folketingskandidat Kristian Andersen en plads i de afsluttende partilederrunder med den begrundelse, at han ikke er partileder. Men partiet giver ikke op.

Ifølge KD-landsformand Stig Grenov satser han fortsat på at blive afløst af den vestjyske stemmesluger under de afsluttende debatter i valgkampen.

- Det kan simpelthen ikke passe, at tv-stationerne på den måde kan gøre fælles front mod en underdog som Kristendemokraterne. Derfor kæmper vi videre med åben pande. Vi vil selv have lov til at bestemme, hvem der skal repræsentere i en partilederrunde, siger landsformanden.

Også formanden for partiets landsvalgudvalg, Johannes W. Jakobsen, er vred over tv-stationernes afvisning af at skifte Grenov ud med Andersen:

- Vi lever i et land med ytringsfrihed, så giver det ingen mening, hvis TV2 skal bestemme, hvem der skal deltage i de politiske debatter. Det minder mest af alt om et diktatur, og det går jeg ikke ud fra, at vi har her i landet. Vi har aldrig overvejet at spørge om lov til at sende en anden end partilederen, og det burde heller ikke være nødvendigt, siger Johannes W. Jakobsen.