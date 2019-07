Kære undervisningsminister: Det er tid til at gå bodsgang for fortidens synder

På kant: Så blev der sat navn på den nye undervisningsminister: Pernille Rosenkrantz-Theil. Det var også mit første gæt i en tidligere klumme. Der er brug for en driftssikker minister, der igen kan give skolerne håb og optimisme. Efter rundbarberingen og "normaliseringen" af landets lærere i 2013, er der en bodsgang at gå. Det er snart mange år siden, men den forhadte Lov409 gælder stadig. Jeg føler mig ret overbevist om, at den nye minister er driftssikker, selvom jeg nok ikke er enig i hendes pædagogiske grundsyn. Men Rosenkrantz-Theil udgjorde under Helle Thorning-Schmidt regeringen en slags intern opposition mod det planlagte overgreb mod lærerstanden. Hun vidste, at der ikke ville komme noget godt ud af det.

Respekt for det.

Men, kære minister: Også i forhold til gymnasielærerne er der en bodsgang at gå! Det er mindre kendt i offentligheden, men også gymnasielærerne blev "normaliseret" i 2013. Din statsminister, Mette Frederiksen, sagde ganske vist fra Folketingets talerstol ved åbningsdebatten i oktober 2017, at gymnasielærerne havde indgået en aftale, som hun gik ud fra, de kunne "se sig selv i". Men - som du dårligt kan undgå at vide - er det en sandhed med stærke modifikationer. Det er faktisk usandt. Der blev forhandlet med en pistol for panden i 2013. Efterfølgende stemte 85 procent af landets gymnasielærere mod "normaliseringen". De kunne ikke se sig selv i den. Du må gerne arbejde for at give gymnasielærerne tid til at forberede deres undervisning igen. God vind!