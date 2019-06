Kære Mette, glem ikke kulturen, når du lægger kabalen

På kant: Folketingsvalget er overstået, og nu ved vi, hvem der er inde og ude. Men det spændende venter forude, fordi det er nu, at Mette Frederiksen skal lægge sin magt-kabale. Klima, flygtninge, økonomi og velfærd til alle er i spil, når partierne skal blive enige om fordelingen af magten. Her ved vi af erfaring, at kulturen let kan blive glemt.

Da jeg lever og ånder for kulturen og al den livsberigende viden og store oplevelser som museerne, bibliotekerne, teatrene og alt derimellem repræsenterer, så sidder jeg naturligvis og ser bekymret til, mens en ny regering tager form. Sidste gang, vi gik til valg, så fik vi de forhadte to-procents-nedskæringer. Vil de blive rullet tilbage?

I en kronik i Kulturmonitor 7. juni fremlagde fire af socialdemokratiets politikere med Mogens Jensen i front otte punkter for en bedre kulturpolitik. For dem er kulturen ikke den ekstra flødeskum på velfærdsstaten, men det rugbrød, som skaber sammenhængskraft og fælles identitet i vores samfund (her kan jeg kun være enig). Deres plan er at få kulturen ud til alle - og få flere til at bruge kulturtilbud.

Det er fint; det er vi sådan set allerede i gang med. Problemet er, at kulturen er blevet så hårdt beskåret, at det bliver svært at se, hvordan alle de store politiske drømme skal kunne flyve. Så kære Mette, glem ikke kulturen - og husk de mange hænder, som brænder for at få kulturen ud til folket, når din kabale skal gå op.