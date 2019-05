Valg: Selv om Folketingsvalget endnu ikke officielt er udskrevet, har Kristendemokraterne allerede lavet om på startopstillingen til de kommende partilederrunder i tv.

I stedet for at sende partiets landsformand Stig Grenov på skærmen i valgkampens slutspurt er det besluttet at sætte den relativt ukendte folketingskandidat Kristian Andersen fra Tarm i front for partiet i de landsdækkende tv-debatter. Det sker i erkendelse af, at den vestjyske kandidat er manden, der kan sikre, at Kristendemokraterne igen kommer i Folketinget.

- Vi er overbeviste om, at vi kan vinde et kredsmandat i Vestjylland, og her er det mest sandsynligt, at jeg bliver valgt. Derfor giver det mest mening, at det er mig, der tager opgaven, siger Kristian Andersen.

Landsformand Stig Grenov kalder udskiftningen en "strategisk beslutning".

- Kristian kan bruge de direkte tv-debatter som en platform til at tale sig ind i hjerterne på de vestjyske vælgere, som gerne vil have et borgerligt alternativ. Han er en fremragende debattør, og jeg i er ikke i tvivl om, at han kan gøre en forskel, siger Stig Grenov.