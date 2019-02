Jysk Fynske Medier har samlet den digitale formidling af nyheder i den tidligere trykkerihal på Horsens Folkeblad, som nu er blevet arbejdsplads for 14 medarbejdere.

Horsens: 13 journalister og deres chef, Daniel Bach Nielsen, har fået arbejdsplads i Jysk Fynske Mediers nye livecenter i Horsens Folkeblads lokaler. Centret er placeret i den hal, som tidligere husede rotationspressen, hvor dagens udgave af Horsens Folkeblad blev trykt. Når maskinen blev sat i gang, sendte det vibrationer gennem det meste af huset. Dengang stod den lille Daniel Bach Nielsen af og til og trykkede næsen mod vinduet, som vender ud mod Nørregade, for at følge processen. I dag er han digital redaktionschef i Jysk Fynske Medier, som Horsens Folkeblad er en del af sammen med 12 andre dagblade. Her står han i spidsen for det livecenter, der er indrettet i lokalerne, der husede rotationspressen frem til 2001, da den blev solgt, og opgaven med at trykke Horsens Folkeblad blev sendt ud af byen.

Foto: Morten Pape Jysk Fynske Mediers nye livecenter blev taget i brug 1. februar. Herfra styres alle digitale udgaver af de lokale aviser, som er en del af Jysk Fynske Medier. Blandt de 13 dagblade i "familien" er også Horsens Folkeblad. Foto: Morten Pape

Nyheder døgnet rundt I dag formidles de lokale nyheder ikke længere udelukkende i den trykte avis, men i større og større omfang på digitale platforme. - Tidligere havde hvert medie sin egen digitale spydspids. Nu har vi samlet alle digitale platforme i Horsens. Det betyder, at vi kan udvide åbningstiden - livecentret er bemandet klokken 6-24 hver dag året rundt. Selv om centralisering lyder tungt, gør den os mere letbenet. Vi skal ikke rejse rundt til 12 forskellige chefer for at ændre noget, forklarer redaktionschefen. Bag ønsket om at samle alle webredigerende i Horsens ligger også et ønske om at lære af hinanden. At blive bedre sammen. Ændringen skal også kunne mærkes af læserne på de digitale platforme. Daniel Bach Nielsen forventer en højere nyhedspuls på alle de lokale nyhedssites. - Vi er ikke bundet af avisernes udgivelsestidspunkt. Det er mit håb, at når der sker noget i byen, ved alle, at de skal bruge det lokale nyhedssite. I Horsens gælder det www.hsfo.dk.

Foto: Morten Pape Venter man på bussen i Nørregade lige uden for Horsens Folkeblads bygning og kigger gennem vinduet ind til livecentret, mødes man af et hav af store skærme. Herfra overvåger medarbejderne nyhedsstrømmen og opdaterer de lokale nyhedssites i Jysk Fynske Mediers regi. Foto: Morten Pape

Horsens var et oplagt valg Redigeringen af de trykte aviser i Jysk Fynske Medier er allerede samlet ét sted. Her faldt valget på Esbjerg. Den digitale udgivelse er samlet i Horsens, hvor livecentret blev taget i brug 1. februar. - Horsens repræsenterer noget af dna'et i Jysk Fynske Medier (JFM, red.). Vi er store, fordi vi er mange. Der er også noget smukt i, at centret ikke skal ligge i de to store byer i JFM-regi - Odense eller Esbjerg. Horsens ligger godt geografisk i JFM-land. Det er nemt at rekruttere folk hertil, og så stod der nogle velegnede lokaler i Horsens, som trængte til at blive brugt, lyder det fra redaktionschefen, der som 20-årig forlod hjembyen Horsens for at studere og efterfølgende har slået sine folder på Århus Stiftstidende og TV2. Nu har han fået job i hjembyen, hvor han står i spidsen for at levere lokale nyheder digitalt fra journalister fra alle udgivelser i Jysk Fynske Medier. Det vil sige 13 dagblade og 56 ugeaviser.

Foto: Morten Pape Jysk Fynske Mediers nye Livecenter er taget i brug i den gamle trykkerihal på Horsens Folkeblad. Foto: Morten Pape