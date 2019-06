Jussi Adler-Olsen: Det gælder om at holde på sin egen personlighed

Jussi Adler-Olsen regner med, at han er færdig med sin 10-bind-serie om Afdeling Q i efteråret 2022. Så kommer der ikke flere, for det er projektet ikke skabt til, siger han. Han erkender, at han kunne trække sig tilbage, men der ligger de første 50 sider til en roman i skuffen med arbejdstitlen "Den illustrerede kineser", og den vil han gerne have skrevet færdig. Foto: Sugi Thiru

Jussi Adler-Olsen har været rundt i Jylland og på Fyn for at møde sine læsere. Vi tog med ham fra Fredericia til Odense, hvor folk stod i kø for at møde ham og overøse ham med ros. Undervejs fik vi Jussis holdning til Aftenshowet, de kommende film om Afdeling Q og opklaret, hvor gammel hovedpersonen Carl Mørck er.

- Du er min helt. Jeg har kæmpet bravt for at kunne nå at møde dig, siger en kvinde, mens hun langer sin bog af Jussi Adler-Olsen op til ham, så han kan signere den. - Og nu har du reddet min dag, svarer den solbrune forfatter og ser ud til at mene det. - Gid du aldrig må sove, før du er færdig med den, siger han til hende og skriver "Til min heltinde" i bogen, mens kvindens mand fotograferer konen og Jussi med sin telefon. Andre i køen giver deres telefon til forfatterens assistent, Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig, som må være den kvinde i verden, der har taget flest fotos af Jussi. Hun står altid klar under læsermøderne - både i ind-og udland. Folk står i kø i BOGhandleren i Gothersgade i Fredericia for at møde Jussi Adler-Olsen, der for nylig er udkommet med "Offer 2117", som er hans ottende bog i serien om Afdeling Q. Og alle får en lille snak med ham, så Jussi Adler-Olsen kan skrive en personlig hilsen ved siden af sin autograf og små hurtigtegnede hjerter. Samtaleemnerne er mange. Som nødvendigheden af at genopfinde sig selv en gang imellem - for eksempel ved at flytte, som Jussi og hans kone, Hanne, har gjort mange gange. Om hvornår nieren kommer, om den ene hovedperson Assad, hvis historie rulles ud i otteren. Om at skrive om noget, der ligger tæt på virkeligheden - i dette tilfælde terror. Om hvad læserne tror, serien om Afdeling Q skal ende med. Men mest om, hvor meget de elsker forfatterskabet. Så meget, at et kærestepar har købt hver sin udgave af "Offer 2117", fordi ingen af dem vil vente på, at den ene skal have læst færdig før den anden. Det er ikke kun læsere, der er begejstrede for "Offer 2117". Også anmelderne har været gavmilde med stjernerne - undtagen Politiken. - Dårlige anmeldelser er jeg ligeglad med, men gode anmeldelser betyder meget, siger Jussi, da vi sidder på bagsædet af Elisabeth Ahlefeldt-Laurvigs bil - en Toyota hybridbil. Selv kører han Skoda. Vi har forladt BOGhandleren og er nu på vej til Arnold Busck i Odense for at møde flere af forfatterens læsere. - Gode anmeldelser betyder, at læseren har forstået romanens ærinde. Det vigtigste for mig er, at der er overensstemmelse mellem, hvad jeg vil, og hvordan bogen bliver læst, uddyber han.

Jussi Adler-Olsen Jussi Adler-Olsen, født 2. august 1950 som Carl Valdemar Jussi Henry Adler-Olsen.Efter blandt andet at have drevet tegneserieforretning, været chefredaktør og filmkomponist på Valhalla-tegnefilmen debuterede han som forfatter i 1997 med thrilleren "Alfabethuset". Den første i serien om Afdeling Q, "Kvinden i buret", udkom i 2007.



Hans bøger er solgt i ca. 125 lande og oversat til 42 forskellige sprog. Alene i Danmark har Q-serien solgt tæt ved 3,8 millioner eksemplarer, og på verdensplan er det blevet til godt 23 millioner.



Gift med Hanne, som han har kendt, siden han var 19 år. Sammen har de sønnen Kes, og snart bliver de far-forældre for første gang. Bor i Valby.

Foto: Suhirrthavathy Thiruchelvam Jussi Adler-Olsens personlige assistent, Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig, er den person, som har fotograferet Jussi mest, for hun hjælper gerne med at forevige øjeblikket, hvor læserne møder forfatteren. Foto: Sugi Thuri

Nej til stress Bliver du aldrig udmattet af at møde presse og læsere? - Nej. Flittige Elisabeth sørger for en god planlægning, så det hele glider så nemt som muligt. Med denne bog kører vi rundt i Jylland og lidt på Fyn, og det er ingenting i forhold til Tyskland, hvor mine besøg er meget komprimerende, og hvor jeg for eksempel på en messe har et utal af interviews og derfor er nødt til at skifte tøj konstant for ikke at se ens ud på billeder i aviser og blade. Men jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil have stress. Det gælder om at holde på sin egen personlighed - ikke at tirre sig selv til at levere mere, end man magter, siger Jussi Adler-Olsen og fortæller om en episode fra sit tidlige forfatterliv, hvor han blev inviteret i Go' morgen Danmark. Intervieweren havde ikke læst hans bog, og Jussi mødte op i pænt jakkesæt og fik kun tre minutter til at skabe opmærksomhed om sit forfatterskab. - Det gik ikke godt. Det var forfærdeligt. Jeg har stadig båndet med det. Jeg har lige sagt nej til Aftenshowet, hvor man sidder fire mennesker om samme bord, og hvor alle emner rodes sammen i én pærevælling. Det vil jeg ikke være med til. Trafikken på motorvejen glider til gengæld ubesværet. - Har vi allerede passeret broen? spørger Jussi, mens Elisabeth bekræfter. Jussi har været optaget af at fortælle om det tyske marked, som stadig er hans største. Hvor hver bog sælger en million eksemplarer. - Men alle markeder er i princippet troløse. Derfor er det min opgave at trække den loyale stemning til mig og levere. Jussi Adler-Olsen siger, at hans optrædener ikke kun er for egen skyld. Han kalder det pay-back til forlaget og til gavn for hele branchen - også boghandlere. - Der var engang en, som regnede ud, at jeg beskæftiger 3000 mennesker på verdensplan. Ikke sådan at forstå, at de ville blive fyret i morgen, hvis jeg stoppede, men at alle disse mennesker er involveret, hver gang jeg skriver en bog. Jeg ser sådan på det, at jeg arbejder for os alle sammen. Jeg prøver også på at hjælpe andre danske forfattere, for mit tyske forlag spørger jo af og til, om de også skal satse på nogle af mine kolleger.

Foto: Suhirrthavathy Thiruchelvam Jussi Adler-Olsen slider adskillige kuglepenne op, men ikke sit håndled. - Det har hans skolelærer Frk. Nauntoft i Vendsyssel sørget for, for hun lærte ham at slappe af og skrive med løse håndled, fortæller han. Foto: Sugi Thiru

Ung mand med gammel sjæl På Facebook ligger en tråd i en krimi-interessegruppe, hvori en læser efterlyser Jussis bøger på Mofibo. "Det er nok forlaget, der bestemmer det", er der en, der skriver, mens en anden mener, at Jussi nok også har noget at skulle have sagt. - Og ja, det har Jussi. Mit forlag gør ikke noget, uden jeg har givet det et flueben. Mine bøger udkommer også som lydbøger, men ikke som streaming, for det vil jeg ikke have. Nogle tror måske, at det er, fordi jeg er meget merkantil, men det er jeg ikke. Jeg vil gerne have, at også forlag og boghandlere får noget ud af at samarbejde med mig. I samme tråd på Facebook udspiller sig også en debat om hovedpersonen Carl Mørcks alder. Og Jussi vil svare præcist. Så da vi rammer Odense og sikrer os, at vi undgår en p-bøde - årets tour har allerede kostet to - åbner Elisabeth computeren og afslører systematikken bag afdeling Q, der i detaljegrad er en efterretningstjeneste værdig. Hun har opgørelser over lokationer ... - Jeg må ikke forfalde til at bruge de samme steder i bøgerne, men skal rundt i Danmark, siger Jussi. ... brug af fornavne og efternavne, vigtige datoer, alt om alle forbryderne og i det hele taget stort set al fakta, Jussi har skrevet. Naturligvis også alder. - Carl Mørck er en gammel sjæl i en ung krop. Han var 41 år, da første bind udkom, siger Jussi. - Carl Mørk er født 8. juli 1965, hans kæreste Mona er født i 1968, Assad er fra 1970 og Rose fra 1980, siger Elisabeth. Jussi har sin egen facebookside med cirka 90.000 følgere, men den bliver passet af forlaget. Sociale medier er tidsrøvere, synes han. Han har dog bemærket, at nogle har været utilfredse med, at han ikke har forlænget filmkontrakten med Zentropa, men valgt Nordisk Film til filmatisering af resten af serien, og det betyder, at Nikolaj Lie Kaas ikke længere skal spille Carl Mørck. - Jeg valgte i sin tid selv Lie Kaas, og han har indfriet mine forventninger. Alligevel har jeg fået en shitstorm, der lyder på, at jeg har givet ham sparket. Men jeg har ikke været ked af Lie Kaas. Jeg har været ked af filmmanuskriptet, som ikke gav ham mere at arbejde med. Med Nordisk Film får vi fortalt hele historien om Afdeling Q. Har du også været med til at bestemme, at Ulrich Thomsen bliver den nye Carl Mørck? - Nej, men jeg er godt tilfreds med valget. Han kan også de der små ting, hvor et blankt øje udtrykker alt. Køen i Odense strækker sig ud på gågaden. Jussi når en hurtig kop kaffe, inden han med lange skridt iler ind i Arnold Busck. - Hej Jussi. Jeg er stor fan af dig ...