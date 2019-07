Jeg vil gerne betale - for at vi stopper med at sende breve med opfordringer til at forlade landet

På kant: I disse dage modtager godt 64.000 mennesker et brev om, at de er berettigede til et anseeligt beløb fra den danske stat. 140.000 kroner lige ned i lommen - hvis blot de vil være så venlige at forlade landet. Blandt brevets modtagere er velintegrerede danskere og deres familier.

Repræsentanter for både Socialdemokratiet og SF forsvarer brevet med, at der jo kun er tale om information, som det er vigtigt, at alle berettigede støttemodtagere får. Og man skal endelig ikke lade sig provokere. Hvis man hellere vil blive i Danmark, kan man jo bare smide brevet ud.

I et bureaukratisk bobleperspektiv er det selvfølgelig sandt. Men i virkelighedens verden er det et vink med en vognstang: "Vi kan ikke sende dig ud af landet, men vi vil gerne af med dig. Faktisk så gerne, at vi vil betale dig for det." Her gælder det mennesker med udenlandsk baggrund, men hvis ordningen bliver en succes, kan man vel bruge metoden andre steder også.

Hvad med at skillinge sammen og foreslå, at en nabo på vejen får 10.000 for at flytte? Altså bare som neutral information. Eller man kunne måske fremme en kollegas jobskifte med en præmie på 20.000. Eller få et barn til at skifte skole for lidt mere. Ikke for at lufte utilfredshed. Selvfølgelig ikke. Det er kun almindelig oplysning om en kontant bonus, som man nøgternt giver videre. Og de kan jo bare krølle brevet sammen.

I en stille stund kunne man fristes til at overveje, hvor meget man skal betale for, at sådanne tosserier forsvinder ud af dansk politik. Jeg er i hvert fald villig til at betale en betydelig sum.