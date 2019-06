På kant: Turen til og fra Folkemødet på Bornholmerfærgen plejer at være rar og hyggelig.

Det er den ikke mere! Og hvorfor?

Fordi de teoretiske regnearks-ridefogeder i Finansministeriet også her er lykkedes med at påtvinge vi sagesløse danskere et regnearksudbud, der teoretisk set skal spare penge - hvad sådanne udbud alt for sjældent gør - men med sikkerhed altid gør kvaliteten ringere og udvisker de små og store forskelle, der gør livet rigere og mere spændende, også på færger.

Og regnearksdrengenes rolle som reelt øverstkommanderende for alle større statslige udbud er altid karakteriseret ved, at enhver form for praktisk og især lokal erfaring om det, udbuddet drejer sig om, bliver ignoreret og udeladt fra den teoretiske udbudsmodel.

Beviserne for det står i kø. Bornholmerfærgen er blot det seneste i en lang række eksempler på fejlslagne centrale udbud. Se blot på det kaos Danmarks domstole lider under, fordi et velfungerende lokalt tolkesystem blev erstattet af et centralt udbud om tolketjenester, der nu giver tolke, der ikke er i stand til at oversætte selv de mest brugte juridiske ord - hvis der overhovedet kommer en tolk til stede.

Eller EFI, Skats fejlslagne fælles inddrivningssystem, eller G-EPJ, den elektroniske patientjournal, der blev opgivet efter dr var brugt 2,1 milliarder kroner, eller, eller.

Så altså, jeg holder med bornholmerne. De fortjener en færge, der er behagelig og i modsætning til udbudsfærgen også kan sejle, når der er vind. Og skulle vi så ikke ved samme lejlighed fjerne alle udbud fra Finansministeriets overherredømme og overlade det til dem, der selv skal bruge det, udbuddet drejer sig om. I modsætning til teoretikerne i Finansministeriet ved de nemlig, hvad det drejer sig om, og dermed også hvad der skal kræves i udbuddet.