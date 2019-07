Ghettoer: I sin På kant-klumme i avisen Danmark 9. juli giver politisk ordfører for SF, Karsten Hønge, udtryk for, at vi skal tale frit fra leveren. Hønge er træt af debatten om tonen, retorikken, omstændighederne, måden tingene bliver sagt på - og opfordrer til, at vi skal gå til biddet om indholdet.

Kære Karsten Hønge.

Du tager i den grad fejl! Vi er enige om, at vi skal lægge svesken på disken. Også når det kommer til de danske socialt udsatte boligområder og de udfordringer, som er forbundet med dem. Men at ignorere, som du gør, at den måde, vi omtaler områder og mennesker på- ikke skulle have betydning for vellykket integration og følelse af medborgerskab hos især de fremadstormende unge - er decideret forkert og arrogant. Men når man nu tilhører majoriteten, og er i alle henseender privilegeret, og når ens børn ikke bor i sådanne områder, så kan man tillade sig at bagatellisere og mene, at det er ligegyldigt om Vollsmose bliver kaldt for "ghetto" eller "et socialt udsat boligområde".

Det kan godt være, at de kriminelle unge er mere eller mindre ligeglade med, hvad vores politikere og det omgivende samfund måtte mene om dem og de socialt udsatte boligområder. De egocentrerede kriminelle er i øvrigt også ligeglade med deres naboer og at deres negative, asociale adfærd er med til ødelægge deres landsmænds gode rygte og omdømme i samfundet.

Men de velfungerende unge mennesker, herunder de nyudklækkede studenter, som sammen med deres familier bor i f.eks. Vollsmose, er ikke ligeglade med, om vores normsættende politikere som dig, Hønge, omtaler deres boligområde som "ghetto" eller "socialt udsat boligområde".

Tonen i debatten og den måde, de unge og deres område i generaliserende og stigmatiserende vendinger bliver omtalt på af politikere og medier er ikke kun spørgsmål om form og sprogligt smagsdommeri. For de unge og velfungerende borgere er det et udtryk for virkeligheden, der er med til at forme deres liv, og som har afgørende betydning for, hvorvidt de vælger at blive eller flytter væk fra Vollsmose.

Sprog skaber og forandrer virkelighed, Hønge. Det burde du vide. Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen talte om "sorte huller i Danmarkskortet" for a hans regering kunne sikre sig folkelig opbakning til det meget indgribende ghettoudspil "Ét Danmark uden parallelsamfund". Et udspil, som dit parti i øvrigt bakker op om i praksis. Det har ført til udhuling af minoriteternes frihedsrettigheder, retssikkerhed og kollektiv straf i de socialt udsatte boligområder i form af uigennemtænkt nedrivning af over 1000 familielejligheder og tvangsflytning af over 3500 mennesker i Vollsmose. I stedet for at tvangsflytte de ca. 1-2 pct. af de kriminelle, som ødelægger området og er en hæmsko for positiv forandring, så har I politikere valgt den i alle henseender dyreste løsning - at tvangsflytte de tilfældige socialt udsatte beboere og eksportere de sociale problemer til andre byer og bydele.

Det er befriende, at vores nye boligminister Kaare Dybvad nu har meldt ud, at han vil droppe brugen af ordet "ghetto" som begreb. Det kan du og SF lære lidt af. For stigmatisering og kollektiv, negativ stempling styrker ikke motivation eller vellykket integration i forhold til de velfungerende nydanskere i de socialt udsatte boligområder. Det skaber derimod apati, passivitet og fraflytning.