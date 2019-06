Iskiosken er åben, Hønge

Da jeg var dreng, havde mine forældre et sommerhus ved en sø. Ovre på den anden side af søen lå en iskiosk, og når vi var ude at gå tur sagde min far ofte:

"Hvis kiosken har åbent, så giver jeg en is".

Det var som regel en gratis omgang, fordi kiosken kun havde åbent i den glødende højsæson midt på sommeren. Men hvis ismanden mod forventning stod der i anledning af påsken eller Kristi himmelfartsdag eller bare på grund af godt vejr, måtte min far til lommerne.

Nogenlunde samme situation havnede SF's Karsten Hønge i, da det i denne uge gik op for ham, at Europa-Parlamentet mod hans forventning havde åbent. Løfterne til hans vælgere om, at han var klar til at droppe Folketinget og henlægge sin politiske karriere til Bruxelles, var tydeligvis givet i forventning om, at han ikke ville få stemmer nok, og at det derfor aldrig blev til virkelighed.

Her fra redaktørens stol kunne man følge, hvordan Karsten Hønge i et interview her i avisen 24. maj - altså før EP-valget - havde umanerligt svært ved at komme med en klar melding på spørgsmålet om, hvorvidt han ville vælge Folketinget eller Europa-Parlamentet. Det blev til vage formuleringer om, at "jeg er i tænkeboks omkring det".

Inden meningsmålingerne truede med at sende Hønge til Bruxelles, havde han ellers krystalklart og helt umisforståeligt lovet sine vælgere, at han selvfølgelig ville vælge Europa-Parlamentet, hvis han fik stemmer nok. Hønges forsikringer om sin oprigtighed som kandidat til parlamentet kan man finde både på TV2, i Politiken, på Radio 24Syv og formentlig også andre steder.

Men det passede altså bare ikke.

Her i avisen forsøgte Hønge sig efter valget med en delvis erkendelse af, at det nok ikke var den mest fikse politiske manøvre, han var ude i. I et interview 28. maj, siger han: "Jeg kan godt forstå, at nogen siger "Arh, come on, det er sgu ikke til topkarakter, Hønge".

Det viste sig imidlertid at være en underdrivelse. Mildt sagt. Folk var rasende og gav den fuld gas på nettet, hvor den to meter høje politiker blev kaldt alt fra klaphat og vælgerbedrager til snyder og "du er alt, hvad politikerlede er lavet af".

Det fik så Hønge til i første omgang at gå på Facebook, hvor han undskyldte det, han kaldte en "valgbrøler". Og da det ikke stilnede vælgernes raseri, gik han tirsdag aften på TV2 News, hvor kan kaldte sin opførsel for "idiotisk", hvilket fik stuieværten, Michael Kamper, til at spørge, om det ikke ville være mere rigtigt at kalde Hønges opførsel for "uærlig".

Lige præcis dét er jo sagens kerne. Man kan faktisk tillade sig at være ret idiotisk, så længe man er ærlig. Men udenomssnak og forklaringer, der ikke hænger sammen gælder ikke. Det er også svært at forestille sig den løgnehistorie, min far skulle have opfundet for at slippe ud af sit løfte om is, når kiosken mod forventning holdt åbent. Han forsøgte ikke engang, men betalte bare ved kasse ét. Måske skulle Karsten Hønge bare gøre det samme.