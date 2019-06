Ikke meget hjælp at hente for børnene på Sjælsmark fra SF's forlorne humanisme

På kant: Det er en kendsgerning, at børnene på Sjælsmark har det skidt. De mistrives og risikerer traumer, der vil forfølge dem resten af livet. Derfor kunne man næsten kun blive glad, da det fremgik af en overskrift, at "SF vil forbedre forholdene på Sjælsmark." Nyheden blev fulgt op af partiformand Pia Olsen Dyhr, der på Twitter skrev, at "børnene på Sjælsmark har fortjent et ordentligt børneliv." Og så havde Dyhr indsat et lille rødt hjerte.

Men det var kun forloren humanisme. For SF foreslår ikke andet end små justeringer, som f.eks. at familierne ikke længere skal være tvunget til at spise i kantinen, ligesom flere børn skal gå i en almindelig folkeskoleklasse. Det helt indlysende krav, at børn selvfølgelig ikke skal rådne op på et udrejsecenter i månedsvis, ja i årevis, stod ikke på listen.

Dermed viste SF, at den omsorg for børn, partiet aldrig svigter en lejlighed til at markedsføre, ikke stikker ret dybt. Tværtimod er partiets forslag først og fremmest et signal om, at SF ikke har tænkt sig at slås for de børn, som den danske stat med fuldt overlæg nedbryder og ødelægger. En sådan kamp kunne jo komme i vejen for den magt, SF så inderligt stræber efter.

Tilbage står børnene på Sjælsmark. Endnu engang må de konstatere, at de er blevet en brik i de voksnes spil. Der er snak og diskussioner, men den ærlige interesse for at give dem et tåleligt liv, har kun de færreste. For disse børn gør et rødt hjerte efter et tweet ingen forskel.