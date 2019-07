ISS' opskrift på succes: Fem veje til flere hænder

2

ISS Facility Services tæller 7500 medarbejdere i Danmark, hvoraf en stor del arbejder med rengøring. Uddannelse er ifølge Lotte Hjortlund Andersen afgørende for at tiltrække og fastholde medarbejdere i rengøringsbranchen.

Medarbejderne kommer eksempelvis på et dagskursus om serviceadfærd, hvor der er praktisk træning i at vurdere og imødekomme kundens behov, så de løser opgaverne fleksibelt og bedst muligt i løbet af arbejdsdagen.

Kolleger og kunder kan i øvrigt give ISS-medarbejdere et æble som symbol på godt arbejde, og en medarbejder i koncernen får hvert år et æble, som udløser en tur til New York.