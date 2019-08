Bøger: Ud over at kunne skrive spændende har Mogens Blom et fint udviklet gehør for at iscenesætte sine romaner i et højaktuelt politisk miljø. Det gælder også "Dobbeltspil i Odessa", der er hans fjerde med efterretningsagenten Maiken Tarp som hovedperson.

Denne gang udspilles handlingen i et Ukraine, hvor det som et led i landets demokratisering er nødvendigt at gøre op med en række magtfulde oligarker. En kompliceret opgave, når skellet mellem politisk og økonomisk magt er sløret.

Maiken skal beskytte Tomas Tygesen, en dansk udsending fra Danida, der er udsendt for at hjælpe med at bekæmpe landets oligarki. Men den metode, Tomas benytter i sit arbejde, er farlig og moralsk tvivlsom. Inden hun ser sig om, er Maiken inddraget i dramatiske begivenheder, der for hende rummer en særlig omstændighed. Hendes onde ånd fra årene i Mellemøsten, en leder af IS, dukker op i Odessa, hvor begivenhederne kulminerer.

Det hele styres med sikker hånd af Mogens Blom, der heller ikke i dette bind er bange for at anslå mere sentimentale toner ud over alt det handlingsmæssige højspændte. Et godt miks, der holder læseren fanget. Mogens Blom: "Dobbeltspil i Odessa"

376 sider, Lindhardt og Ringhof, er udkommet