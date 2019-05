I Estland klapper man ad EU

Bendt Bendtsen er ved at være er ved at være igennem sin tur rundt til 20 EU-lande og på vej hjem til Fyn. På vejen støder han ind i en hyldes til EU-samarbejdet. Læs uddrag af Bendtsens motorcykeldagbog her og få hele historien på nettet.

Dag 26, onsdag den 8. Maj 2019. Vilnius (Litauen) - Riga (Letland). Speedometer ved start 14.195, ved slut 14.492, ialt 297 km.

Riga er jo een af de helt gamle flotte byer i Baltikum med en minderig historie. Masser af flotte bygninger og kæmpe kirker. Ikke mindst katedralen - Riga Domkrike - som ligger tæt ved floden Daugava.

Det er simpelthen en imponerende middelalderkirke. Byen har masser af kirker ligesom Vilnius. Man kunne sagtens bruge en uge til at gå på opdagelse i denne hovedstad, hvor tyskerne helt fra 1200-tallet drev handel.

Byen blev en del af det mægtige Hanseforbund, hvilket gav byen stor rigdom og beskyttelse. MEN MEN det er ikke kun fra gammel tid, at det går godt i byen. Mange nye forretningsfolk har indtaget byen, og det er et sted, hvor masser af unge studerer. Og så kan man se, at der på en ganske almindelig onsdag aften er fuld gang i byen. Masser af unge lokale og selvfølgelig også turister er ude og spise og gå på bar. Det er tydeligt at mærke, at her går det ikke så ringe endda.

Men hvordan med den enkelte lette - minimumslønnen er 430 euro (3225 kr) om måneden, hvilket er nogenlunde i samme område som de østlande, jeg har passeret de sidste par uger. Gennemsnitslønnen ligger omkring 1000 euro - altså 7500 kr om måneden, men så skal der også betales skat, og for de mindre indkomster er det 20 procent. Så det er ikke dem som sidder og spiser ude og drikker øl og vin. Faglærte metalarbejdere tjener mellem 800 og 1100 euro om måneden.

Man kan IKKE andet få den tanke, at der må ikke være megen omfordeling i samfundet, når man har oplevet de fattige letter som bor ude på landet. Ud af de små to millioner indbyggere i Letland, da bor de ca. 700.000 i Riga. Det er egentlig mærkeligt, at pendanten til PIS i Polen, og Fidez i Ungarn, med de gode herrer Kaczynski og Orban ikke har fået mere tag i vælgerne i Letland.

Letland er det land i EU hvor uligheden er størst. Og hvis en regering ikke tager hånd om sådan et problem, så kender man resultatet. Så vil populistiske politikere dukke op og bruge dette redskab til at sætte sig på magten. Letland har bare ikke haft sådanne politikere, som har tilbudt at købe vælgerne ved at dele økonomiske gaver ud.

Men kommer de, så bliver de hængende, når folk bliver afhængige af at få offentlige midler.

Jeg tror, at min gode ven Krisjanis Karins, som netop er blevet statsminister i Letland har noget af en udfordring, som han må tænke over -inden det går galt. Karins og jeg har haft kontor dør om dør i Europa-Parlamentet i 10 år. Jeg har valgt at stoppe i politik, han gik den modsatte vej og blev statsminister, men nu er han også 10 år yngre.

Desværre var Krisjanis ikke i byen i dag på grund af EU topmøde i Rumænien.

Dag 27, torsdag den 9. Maj 2019. Riga (Letland) - Tallinn (Estland). Speedometer 14492 km, ved start og 14.800 ved slut, ialt 308 km. Finansverdenen fylder meget her i Estlands hovedstad Tallinn. Det er ikke kun Danske Bank som har fået ørerne i maskinen, nu undersøger man også Swedbank. Og Estland er meget afhængig af bankerne, derfor den voldsomme udmelding der har været angående Danske Bank, Estland.

I dag fejrede esterne Europa-dagen. Her er man ikke så bange for at bakke op omkring EU. I dag blev der flaget med det estiske flag og EUs flag side om side. Jeg gik en tur på Frihedspladsen, hvor den estiske kvindelige præsident Kersti Kaljulaid holdt en tale om betydningen af EU.

Ifølge min sidemand, for jeg må jo erkende, at jeg forstod INTET absolut INTET af det hun sagde, da hun jo talte estisk. Jo, jo folkene på pladsen stod og klappede af hende, da hun var færdig.

Kunne man forestille sig, at der samledes masser af mennesker ved Christiansborg på Europa-dagen, - Lars Løkke holdet en tale om EU og så klappede folk ????

Nok ikke, men for esterne så er både EU og NATO deres "forsikring" for at deres børn og børnebørn kan vokse op i frihed, fred og demokrati. Efter præsidentens tale måtte jeg lige en tur i Kongens Have - altså lige nøjagtig der, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen for lige snart 800 år siden.

Man kan altså som dansker ikke besøge Estland og så ikke besøge dette sted. I øvrigt er esterne i fuld gang med at gøre klar til Dronning Margrethes besøg 15. Juni, hvor man skal indvi en ny have: Dronningens Have, hvor et kæmpe rosenbed i rød/hvide farver skal symbolisere Dannebrog. Og - ja det er alene bekostet af esterne. Vi har da stadigvæk en stjerne nogle steder ude i verden, og ikke mindst i Baltikum.

Dag 29. Lørdag den 11. Maj 2019 Stockholm (Sverige) - Götakanalen v/Berg - Vättern - Jönkøbing. Speedometer 14.993 km ved start og 15.369 ved slut, ialt 376 km.

Stockholm viste sig simpelthen fra sin bedste side i dag. Jeg havde aftalt at mødes med min meget gode ven Gunnar Hökmark på byens mest mondæne hotel Grand Hotel for at spise morgenmad. Det er i klasse med D´Angelterre i København. Og vi sad nu ved de store vinduer mens solen brændte de sidste rester af tågen af, og med Stockholms bedste udsigt. Det VAR årsagen til, at det var der, Gunnar ville møde mig. Og der var en fantastisk udsigt denne morgen til både Operaen, Senatet, Kongeslottet Östre Malm, mv.

Solen skinnende fra en blå himmel og nu begyndte de af byens borgere, som skulle ud i skærgården i weekenden at stimle sammen ved liniebådene - havnens sporvogne. Gunnar Hökmark er én af de gode kollegaer, som jeg også vil mødes med i fremtiden, og vi fik i dag vendt hele Europas situation.

Vi frygter begge at twitter-demokratiet vinder valget. Altså de hurtige Quick-fix løsninger til alle de komplicerede problemer. Nå men nu må vi jo ikke opføre os som de to gamle, der sad på balkonen i Muppet-show, hvis nogen kan huske dem. Jeg har lovet min hustru ikke at blive en gammel knotten mand.

Jeg havde nu et møde med Moderaternes ungdoms internationale talsmand , som nok denne morgen nok var lidt for benovet for at sige mere end det moderpartiet siger. Han nævnte, klimadiskussionen, kriminalitet, frihandel og migration er de ting som fylder i debatten.

Specielt migration er nok det vigtigste emne, og svenskerne mener, at hele EU skal tage ansvar ikke kun de lande som i dag modtager flygtninge. Han var bekymret over den stigende nationalisme i visse lande, og han mente, at Norden måtte stå mere sammen i denne diskussion.

Efter at have hilst af med Gunnar blev kursen sat med Jönkøbing. Det var en fantastisk tur. Nu var der et kvalitetsskift på vejene, og det til det bedre. Jeg har virkelig prøvet noget af det hele på denne tur, så nu var der tid til også at sidde og nyde udsigten, en dag hvor Sverige ikke kunne tage sig bedre ud.

Dag 30 og 31, søndag-mandag den 12-13. Maj 2019. Jönkøbing - Helsingborg - Nordsjælland - Allesø. Speedometer ved start 15.369 og 15.971, ialt 602 km.

Nu var der ikke mere rent textil tilbage. Jeg var nu i et hjemkørsel "mode", ligesom når man kører på ferie.

En del overnatninger på vej ud, men når man skal hjem, så skal man hjem.

Jeg startede BMW'en op i parkeringskælderen og kørte ud i solskinnet med spejlblanke søer og drivende skyer. Også denne dag viste Sverige sig fra sin helt perfekte side. Jeg elsker deres røde træhuse, med hvide vinduer og døre. Og ofte ligger de rigtig naturskønt.

Jeg holder meget af, at køre væk fra de store veje og ind, hvor folk lever. Hen på eftermiddagen nåede jeg Helsingborg, hvor jeg faktisk havde tænkt mig at overnatte men kørte direkte til færgen, efter jeg havde fået en aftale om logi for natten hos en god ven på den anden side af Øresund. Og med Kronborg om styrbord ankom jeg til Helsingør, og efter en køretur i de Nordsjællandske bøgeskove, satte jeg mig til bords med lammekoteletter, asparges og nye danske kartofler. Så er livet ikke så skidt.

Jeg vågnede allerede kl. 0500. Værten var ikke stået op, så jeg måtte vente lidt, inden vi kom til morgenbordet. Herefter blev GPS'en sat på HJEM og ankomsttidspunktet SMS'et til fru Kirsten.

Kværnen summede mod sydvest mod Storebæltsbroen. Broen var vist tæt på at blive lukket for lette køretøjer, hvilket heldigvis ikke skete. Så med lav hastighed blev højbroen forceret i delvis kraftig sidevind. Selv om en fuldt pakket BMW 1200, GS Adventure ligger godt til, når den er fuldt tanket og lastet, så skulle den alligevel lægges "ned" i vinden.

Ankommet til Nyborg kunne der vrides lidt på håndtaget igen. Man sidder på det sidste stykke og gør sig nogle tanker om, hvad man har lært på en sådan "dannelses-rejse". Verden er nok lidt mere kompliceret end det også danske "Trump-politikere" kan håndtere i et enkelt Tweet. Og ofte har tingene godt af, at blive set fra begge sider. Det er bare så ufatteligt nemt, at sige at det er dem som er langt væk som er årsagerne til problemerne.

En boble af indre glæde rejste sig, da jeg drejede af mod Fredskovvej. Nu var jeg snart hjemme, og da jeg passerede den sidste lille bakketop kunne jeg se, at Dannebrog vejede fra hjemadressen. Følelsen er svær at beskrive. Vi flager altid i vores familie, når der var noget at fejre. Det var der i dag - ca. 7500 km var overstået uden uheld med Vorherres og egen hjælp. Jeg var hjemme.