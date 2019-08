Hvorfor hylder vi klimaaktivisten Greta Thunberg?

På kant: Lige pludselig var hun på alles læber, den kun 16-årige svenske skoleelev Greta Thunberg, som besluttede sig for at strejke for klimaet. På rekordtid er hun blevet et verdenskendt fænomen og symbolet på den voksende globale frygt for klima-forandringer. Hun deler vandene, når hun beskriver Jorden som et brændende hus, som vi ikke kan flygte fra. Nogle kalder hende hysterisk, andre har nomineret hende til en Nobelpris. Men hvad er det der sker, når kun en skolepige kan samle millioner i en bevægelse?

Jeg vil påstå, at det var en tilfældighed. Klimaspørgsmålet er nemlig kompliceret. Tusindvis af eksperter udtaler sig om de mange forandringer, som vi oplever, men der er endnu ikke nogen, som er kommet med den endelige, samlende forklaringsmodel, og dermed er det også svært at se en løsning.

Mennesket har en begrænset intelligens, når det kommer til at skulle overskue komplekse problemstillinger. Siden vi udviklede os fra aberne har vores største våben været vores hjerner. Men klimaspørgsmålet er så kompliceret, at selv forskerne kæmper med at få et overblik. Så derfor snyder vi. Vi oversimplificerer kompleksiteten i problemet, og en vej til at gøre det er ved at udpege en helt, som vi kan tilbede og gøre til en personificering af klimakampen. Som Gandhi blev det for den indiske uafhængighedsbevægelse, og Martin Luther King blev det for borgerrettighedskampene i USA - selvom tusindvis kæmpede for det samme som dem.

Greta Thunberg var på det rette sted på det rette tidspunkt med sine udtryksfulde øjne og simple retorik, der fangede manges frygt for klimaet. Vi mennesker har brug for helte, og måske er det mest nyskabende i den her sammenhæng, at valget faldt på en pige.