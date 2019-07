Hvorfor er politikerne så vilde med at sætte havmøller op?

Møller: Det statsejede svenske selskab Vattenfall har nu vundet udbudsrunden i Holland af tredje og fjerde. etape på havmølleparken Kust Zuid på 750 MW. Denne placeres minimum 18 km fra den hollandske kyst. I 2018 vandt samme firma udbudsrunden på 1 og 2, som placeres 22 km ude og med tilsvarende kapacitet.

Disse havmølleparker bliver de første ikke-statsstøttede anlæg til søs, når de sættes i drift om tre-fire år.

Til den tid forventes det også, at de to kystnære vindmølleparker sættes i drift på den jyske vestkyst.

I første omgang havde rød blok sammen med de konservative tænkt, at de kunne placeres indtil fire km fra kysten. Det er imidlertid blevet forhindret af Energiklagenævnet. Der gøres naturligvis et forsøg til med den røde regerings velsignelse, denne gang måske op til syv km fra kysten, hvilket ikke vil ændre på den kendsgerning, at dominansen af disse industrianlæg på kysten vil blive overvældende.

Desværre har de røde politikere sammen med konservative gennemtrumfet en aftale med svenske Vattenfall, som indebærer, at skatteyderne dækker en udgift på 47,5 øre pr KWH, hvilket kommer til at løbe op i tre mia. kr. i tilskud til svenskerne.

Hvorfor nu det? Det ligner ikke sund fornuft. Det virker nærmere som dansk symbolpolitik til anvendelse i diverse valgkampe. Pris: Tre mia