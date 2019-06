Hvis parnasset kan se splinten i andres øjne - hvad så med bjælken i deres egne?

På kant: Det har vakt stor opstandelse, at "muslimske" vælgere især har stemt på Radikale Venstre og Enhedslisten. Højrenationale debattører taler om "religiøs mobilisering" og udtrykker bekymring for demokratiets fremtid. For hvor skal det ikke ende, når folk med minoritetsbaggrund stemmer på netop de to partier? Måske risikerer vi ligefrem at få humanismen tilbage, og på det højrenationale parnas kan man ikke forestille sig noget værre. Sodoma, Gomorra og så humanisme.

Men selvfølgelig er det ikke et problem, at borgere med minoritetsbaggrund melder sig ind i demokratiet og bruger deres stemmeret. Derimod er der grund til at være bekymret over, at muslimforskrækkelsen nu er så stor, at parnasset aldrig bliver tilfreds. Det messes konstant, at nydanskere skal overtage danske værdier, men når de så gør det, udsendes straks en meddelelse om, at det alligevel ikke er godt nok. Der skal altid mere til.

Som nu i denne situation, hvor det åbenbart ikke er tilstrækkeligt, at minoritetsborgere går til valgurnerne. De burde åbenbart også stemme på nogle andre end Radikale og Enhedslisten herunder partier, der i årevis har udskammet folk med muslimsk baggrund, og som ikke tøver med at udpege ikke-vestlige udlændinge som landets største problem.

Hvor ville det være befriende, hvis parnasset ikke kun så splinten i de andres øjne, men begyndte at lægge mærke til bjælken i sit eget.