Hvilke regler gælder? Butiksejere kan ende i fængsel for at advare andre om tricktyve

Hvis en butiksejer har været udsat for tyveri, må hun ikke dele billeder af gerningsmændende på Facebook eller med andre butikker. En nyere lov har lempet lovgivningen en smule, men forhindrer stadig butikker i at advare hinanden. Politiet mener, man skal træde varsomt i forhold til selvtægt.

Loven gør derfor, at det ikke er muligt at sende overvågningsbilleder rundt til samtlige af butikkerne på strøget i Aarhus for at gøre alle forretninger opmærksomme på tricktyve. En kæde som McDonald's og Bestseller ville altså kunne advare egne butikker, men ikke andre.

Butikkerne risikerer at krænke uskyldige mennesker og hænge dem ud offentligt på et forkert grundlag, hvis de deler overvågningsbilleder på nettet. Det er blandt andet derfor loven siger, at man ikke må offentliggøre materiale fra overvågningskameraer. Modelfoto: Scanpix/Grafik: Nex

Du må ikke dele

Hvis en butikskæde vil dele billederne internt, kræver det en tilladelse fra Datatilsynet, og at butikskæden har politianmeldt tyveriet samme dag.

Men hverken butikker eller privatpersoner må lægge overvågningsbilleder ud på sociale medier eller andre offentlige steder. Det er udelukkende politiet, der kan give tilladelse til at efterlyse kriminelle offentligt, eksempelvis gennem medierne.

Man risikerer en bøde på et sted mellem 5.000 - 10.000 kroner og op mod seks måneders fængsel, hvis man alligevel deler et billede offentligt og altså overtræder persondataloven.

Til trods for det, er der flere eksempler på butiksejere, som trodser forbuddet og deler billeder på sociale medier i frustration over, at de gentagne gange har fået stjålet ting fra butikken, uden politiet har reageret, og i håb om at nogle genkender gerningsmændene.

Flemming Nørgaard, politikommisær ved Særlig Efterforskning Vest, vil ikke forholde sig til butiksejere, der offentliggør billeder af potentielle gerningsmænd, fordi det er et politisk spørgsmål. Han påpeger dog, at man skal tænke sig om, hvis man trodser loven.

- Man skal have in mente, at når man offentliggør overvågningsbilleder, så skal man være sikker på, at det er de rigtige gerningsmænd, ellers krænker man et uskyldigt menneske. Der sker fejl, og det er ikke godt, for så udstiller man et andet menneske på et forkert grundlag, siger Flemming Nørgaard.