1 Aktivitetsparate

Dansk Arbejdsgiverforening har trukket tal fra Jobindsats.dk for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. De skal have det første aktive tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud eller småjob fra kommunen efter senest seks måneder. Herefter skal borgeren have et tilbud mindst en gang om året.

35 kommuner har en særlig høj andel af passive aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og i gennemsnit er det hver fjerde kontanthjælpsmodtager, som ikke har fået et tilbud inden for en periode på 65 uger, hvor de har været på kontanthjælp i mindst de 52 uger.

2 Svendborg og Odder topper De 35 kommuner med den mindste lovpligtige indsats er fordelt over hele landet. På Fyn drejer det sig om Svendborg (43 procent), Assens (37 procent) og Nordfyns Kommune (35 procent). I Jylland er det blandt andre Odder (39,5 procent), Sønderborg (38 procent), Rebild (37,4 procent), Haderslev (37 procent), Norddjurs (35 procent), Fredericia (34 procent) og Varde (33 procent).