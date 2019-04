Husker du Manden i den røde bil?: Nu står centrale vidner frem på tv

I programserien "Forbrydelser der rystede Danmark" tager Kanal 5 onsdag aften fat i sagen om manden i den røde bil. Her står blandt andet en autoforhandler og en indsatsleder frem for første gang.

- Da vi kom op, står han på trappen og siger, at branden er slukket, og at vi godt kan gå igen. Da vi stadig kunne se røg inde i lejligheden, ville vi gerne ind, fortæller Michael Enevold Pedersen.

Det er snart fem år siden, Nis Bekker-Hansen - kendt som manden i den røde bil - blev idømt forvaring. Men sagen om den midaldrende odenseanske mand, der forsøgte at voldtage en engelsk sygeplejestuderende i Odense, bortførte og misbrugte to mindreårige piger på Sydfyn og Østfyn og eksperimenterede med sprængstoffer hjemme i sin lejlighed på Skippervænget i Skibhusene, er ikke gået i glemmebogen.

I oktober og november 2012 bortfører og misbruger odenseanske Nis Bekker-Hansen to piger på henholdsvis 10 og 11 i sin røde Opel Astra stationcar på Sydfyn og Østfyn. En uges tid inden det første overgreb har han forsøgt at voldtage en engelsk sygeplejestuderende i Odense. Først den 1. juli 2013 bliver han afsløret, da der går ild i hans lejlighed på Skippervænget i Odense, hvor han eksperimenterer med at lave hjemmelavede sprængstoffer. Få dage senere afslører et dna-match, at han er Manden i den røde bil.19. november 2014 idømmes han lovens strengeste straf - en forvaringsstraf, der er på ubestemt tid. Han har taget navneforandring til Claus Jensen op til retssagen. Først når han ikke vurderes farlig længere, vil han kunne løslades. I programserien "Forbrydelser der rystede Danmark" omtales sagen om Manden i den røde bil onsdag aften klokken 21. Programmet kan ses på Kanal 5 eller streames via Dplay.

Stefan Haavik fra A1 Biler i Nørre Aaby købte den røde bil af Nis Bekker-Hansen, en uges tid efter at Bekker-Hansen havde forgrebet sig på pige nummer to. Han husker at manden havde en stor rygsæk med sig. Foto: Discovery Networks Denmark

Lignede et narkolaboratorium

- Da vi kom ind, kunne vi se et vindue, der var flækket på grund af varmepåvirkning og en gryde, der var brændt hul i. Der var ingen møbler i stuen, kun papkasser, hvor der ligesom var lavet gange imellem. På et gelænder lå der en pistol og ude i køkkenet stod der kolber, og der var pulver flere steder. Min første tanke var, at han lavede stoffer, siger Michael Enevold Pedersen i programmet.

Det var hjemmelavede sprængstoffer, Nis Bekker-Hansen eksperimenterede med. Noget, som naboen Kurt Nielsen, blev meget chokeret over, da hele kvarteret blev lukket ned for at give plads til ammunitionsryddere fra Forsvaret.

- Vi kender stort set hinanden alle sammen her i kvarteret, men vi kendte ikke manden på førstesalen. Senere fik jeg at vide af en brandmand, at hvis alt det, han havde, var eksploderet, ville mit hus ikke have eksisteret i dag, siger Kurt Nielsen i programmet.

Fyns Politi har ikke ønsket at medvirke, selv om det var en af deres betjente, der i forbindelse med en ransagning af mandens nye bil fandt den rygsæk, der endte med at fælde ham, fordi den indeholdt plasticstrips af samme type, som de to piger var blevet bundet med. Siden viste en dna-undersøgelse et match, der fik Nis Bekker-Hansen til at tilstå overgrebene.