Hottentotter og hooomoooer

Hvis Danmark var en familiefest, så er vi ved at nå det tidspunkt på aftenen, hvor de mest firkantede holdninger kommer på bordet. I den ene ende af bordet sidder onkel Gyldendal og hævder hårdnakket, at ordet "hottentot" stødende. I den anden ende sidder naboen, som ikke var inviteret, men som kom ind alligevel, og råber "affald" og "taber" og "hooomooooor" efter de mennesker, som han synes skal gå hjem.

Åbenbart er der publikum til begge dele, selv om kritikken haglede ned over Gyldendal, der i denne uge udsendte en nyudgivelse af Halfdan Rasmussens samlede værker, hvor otte børnerim med ord som 'hottentot' og 'neger' var fjernet. Det indflydelsesrige forlag begrundede det med, at Halfdan Rasmussens forfatterskab skal bredes mere ud.

"Det er jo en oplæsningsbog for de mindste børn, og vi har tænkt, at det måske kunne være svært at forstå, hvorfor man bruger udtryk, som opleves nedsættende i dag, selvom de ikke var tænkt sådan i sin tid" forklarede administrerende direktør Morten Hesseldahl.

Rasmus Paludan blev til gengæld tavs, da denne avis i onsdags bragte historien om, at han igennem flere år systematisk har forfulgt og chikaneret en ung mand fra Ribe i en grad, at politiet gav Rasmus Paludan et fem-årigt tilhold med forbud mod at kontakte den unge mand både "personligt", "skriftligt" og "mundtligt".

"Jeg har ikke nogen kommentar, fordi det du spørger til, er noget, der vedrører privatlivet, og det har jeg ingen kommentater til", sagde Rasmus Paludan", da det lykkedes vores reporter Kasper Løvkvist at fange ham under demonstrationen på Nørrebro i onsdags.

Helt privat kan det nu ikke være, eftersom Paludan ikke alene har forfulgt den unge mand. Han har også chikaneret hans forældre og mange af de beboere, som den unge mand boede på kollegium med, blandt andet ved at skrive krænkede mails til dem. I fredags kom det frem, at Paludan har rundsendt et brev til - efter Paludans udsagn - 500 personer for at forklare sin version af chikanesagen.

Her på avisen Danmark mener vi, at hensynet til privatlivet må vige, når man som partileder stiller op til Folketinget. Rasmus Paludan er på kort tid gået fra at have sit publikum i børnehøjde på YouTube til at være en mand med plads i partilederrunderne på nationalt tv.

Derfor er det selvfølgelig interessant, hvad han har med sig i bagagen, så de mennesker, der stemmer på ham i det mindste gør det på et oplyst grundlag.

Måske skulle børnefamilierne i virkeligheden have samme mulighed - altså selv at vælge om de vil læse børnerim med negre og tottentotter eller om de hellere vil springe dem over. Men det kræver, at onkel Gyldendal falder lidt til ro nede i sin ende af bordet.