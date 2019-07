Hop op på bagagebæreren: Tag med avisen Danmark ind midt i Tour de France

Foto: Birgitte Carol Heiberg

- Næh, hvem ser jeg foran mig? Den berømte Monsieur Mønster fra "du journal Danemark." Mon Dieu im Himmel, sikke mange kendte, man møder her, sagde den store cykellegende Eddy Merckx, eller kunne have sagt. Han selv er større end alle guder i sit hjemland, Belgien, hvor dette års tre første etaper af Tour de France blev afviklet. Han var med over det hele, og lige meget hvor han kom frem, stimlede belgierne omkring ham og gav kys, kram, klapsalver og grænseløs respekt - som her i Bience, hvor han ankom kort føt starten på den tredje etape. I år er det 50 år siden, han vandt løbet og den gule trøje for første gang. Den gule trøje har 100 års juilæum i år som sejrsbeklædning, Eddy Mercks vandt den fem år på stribe - rekord dengang. Foto: Birgitte Carol Heiberg