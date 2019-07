Hold op med at sidde på Frederiksberg og jamre over, at I har det værre end andre. Det har I ikke - mildest talt

På kant: Så har vi den igen. En hovedstadsborgmester, der forsøger at overgå både Trump og Boris Johnson i misplacerede sammenligninger og populistisk misinformation.

Denne gang er det Frederiksbergs nye uerfarne borgmester, Simon Aggesen, der i den københavnske lokalavis Berlingske afslører, at han ikke har sat sig ind i, hvad den kommunale udligning drejer sig om. Til gengæld dokumenterer han, at han har lyttet til den spin-organisation, hovedstadskommunerne har skabt til at nedgøre resten af Danmark.

Borgmesteren gentager den fuldstændigt irrelevante spin-beregning, at en borger i Frederiksberg har et mindre rådighedsbeløb end en borger i Nordjylland.

Men det har ikke noget med den kommunale udligning at gøre. Den kommunale udligning har til formål at sikre, at borgerne i Danmarks forskellige kommuner kan få nogenlunde samme serviceniveau ved nogenlunde samme skatteprocent. Det er ikke tilfældet i dag, fordi de vestdanske kommuner på forskellige måder er tvunget til at sende meget store milliardbeløb til forbrug i hovedstadsområdet, og kun får en meget lille del af de penge tilbage i kommunal udligning.

Det har intet at gøre med, om den enkelte borger er i stand til og villig til at investere et stort antal millioner i en bolig i Frederiksberg - vel vidende, at den bolig vil stige voldsomt i de kommende år og skabe borgeren en stor formue.

Hovedstadsborgeren har, udover en umådelig større opsparing i sit hus, meget bedre kommunal service, fantastisk kollektiv trafik, uddannelsesinstitutioner lige uden for døren foruden højere lønninger, højere stedtillæg og en lang, lang liste af andre fordele, for en stor dels vedkommende betalt af alle vi danskeres statsskattepenge.

De fordele har borgeren i Nordjylland ikke.

Spørgsmålet er, om den nye uerfarne borgmester på Frederiksberg er så uvidende som hans læserbrev giver udtryk for, eller om han bevidst forsøger at føre sine vælgere og resten af Danmark bag lyset, hvad der bør forurolige både hans vælgere, hans parti og hele Danmark.