Hold kæft og kør

Hvad er ligheden mellem en mountainbiker og en rollespiller?

Ud over at de som regel er klædt ud til ukendelighed, og at der sammen med kostumet følger et noget sammenbidt temperament eller ekstrem højrøstethed.

Ligheden er selvfølgelig, at man bliver skidebange for begge typer, når de pludselig dukker op på den skovvej, hvor man er ude at gå tur med hunden eller kæresten.

Især de der flerfarvede mountainbikere i stramtsiddende trikoter og spejlsolbriller kan være en dramatisk oplevelse, når de mudrer rundt i skovbunden med deres brede dæk og 21 gear.

Mountainbikere har oven i købet en tendens til at samles i flokke, så når man først har trukket ind til siden for at give dem plads, må man påregne en længere ventetid, mens en uendelig hale af prustende og svedende mandekroppe - det er det næsten altid - defilerer forbi.

Mange steder har mountainbikerne krydset et irritationspunkt, der har fået nogle af skovens andre gæster til at gribe til selvtægt. Der er efterhånden ganske mange eksempler på, at der er lagt sømmåtter ud på de spor, mountainbikerne bruger. Der er eksempler på, at blotlagte blade fra hobbyknive er boret ned i væltede træstammer, som mountainbikerne skal køre over. Og der er endda eksempler på snore og nylonwirer, der er spændt ud i halshøjde på strategiske steder i skoven med henblik på at skade mountainbikerne.

Den slags må man selvfølgelig tage den dybeste afstand fra. Og egentlig burde der også være plads til alle i skovene. Der er udlagt ikke mindre end 540 kilometer mountainbikeruter i de danske statsskove. Det svarer til en strækning, der er længere end turen fra Gedser til Skagen. De fleste af sporene ligger oven i købet uden for de almindelige stier, der bruges af skovens andre gæster.

Det nytter bare alt sammen ikke noget, når mountainbikerne insisterer på at meddele sig til hinanden med råben, når de bevæger sig rundt i terrænet. Den fornøjelse, der er ved at gå en introvert tur i skoven og lade hunden og tankerne løbe og måske endda nå frem til store livsbeslutninger, er bare ikke den samme, når skoven gjalder af råb som "købt' du så den bil du snakked' om" og "ta'r I os' cykler'n med på ferie i år".

Fred være med at man engang imellem bliver forskrækket og må træde til side for mænd i cykeldragter, der umiddelbart ser ud til at sidde lidt strammere, end de var tænkt fra producentens side. Men larmen fra mountainbikerne virker som et helt unødvendigt biprodukt ved en cykeltur i skoven. Min opfordring skal i hvert fald være, at de primitive forsøg på at skade mountainbikerne selvfølgelig skal stoppe. Til gengæld kunne mountainbikerne så gøre os allesammen den tjeneste at finde ud af, hvad de egentlig helst vil: Cykle eller snakke?

Hvis de vælger det første, så hold kæft og kør.