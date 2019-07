Hold ferie - i stedet for at rejse efter rejsetrofæer

På kant: Forleden mødte jeg en bekendt på gaden, der undskyldende sagde, at hun havde mest behov for at ordne praktiske ting i hus og have og slappe af hjemme. Hun beklagede, at hun ikke havde overskud til at være social i ferien, for det var jo nu, man skulle være sammen med venner og bekendte.

En yngre veninde fortalte flovt, at hun ikke kunne overkomme at rejse; hun ville hellere tage nogle endagsture i lokalområdet, men følte skyld, fordi børnene ikke fik en rejse at fortælle om i skolen.

En ven berettede om, hvordan han hver dag i sin ferie fik mindst en opringning fra sin arbejdsplads - og han var i et dilemma, fordi han følte sig forpligtet til at holde telefonen åben, selvom han synes, det var meget forstyrrende.

Man behøver ikke være ekspert i andet end sit eget liv for at vide, at afslapning i egen baghave eller selvforglemmelse offline er god medicin mod bekymring og stress. Jeg tror ikke, at menneskets hjerne har godt af at blive afbrudt eller afledt i alle retninger døgnet rundt, året rundt.

Det meste arbejde kan tilrettelægges, så alle kan undværes for en tid. Man bør kunne holde ferie med mailen på autosvar og slukket telefon.

Men det kan være overordentligt svært at sætte grænser. Er man en svag eller uengageret medarbejder, hvis man ikke er tilgængelig altid? Og er man en dårlig ven eller familie, hvis man siger nej til besøg eller trækker stikket for en tid?

Tværtimod. Det vigtigste i ferien må være at kunne holde helt fri fra at skulle præstere noget som helst, også de evigt dokumenterende "rigtige" feriebilleder på de sociale medier. Afkobling er jo hele konceptet med at holde ferie! Uanset om det er aktiv ude på tur, mens man rydder op i skuret, eller foran TV til en etape i tourens velkendte trygge monotoni.