Bestseller-ejer Anders Holch Poulsen er en succesrig forretningsmand, milliardær, landets rigeste mand og nu ramt af en grusom skæbne: Tre af hans fire børn dræbt af selvmordsbomber på en familieferie på Sri Lanka.

AARHUS: Flaget var mandag formiddag på halv foran godset Constantinsborg ved Årslev Engsø lige vest for Aarhus. Et symbol på den tragedie, der et døgn tidligere ramte godsejeren, Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen og hans familie, da en selvmordsbomber udløste sin bombevest formentlig i køen til morgenmadsbuffeten på et luksushotel i Colombo på den anden side af kloden. Tre af familiens fire børn var blandt de mindst 290 dødsofre, da terrorister fra en islamisk ekstremistgruppe gennemførte en serie af grusomme bombeangreb mod hoteller og kirker på Sri Lanka. Børnene - tre piger og en dreng mellem 15 og 5 år - var på ferie med forældrene på Sri Lanka, da selvmordsbomberen udløste sin ladning.

Diskret og pressesky 46-årige Anders Holch Povlsen og hans hustru, Anne, har altid skærmet sig selv og deres børn fra offentlighedens søgelys og for eksempel aldrig stillet op til offentlig familiefotografering. Bestseller-ejeren, der med en formue på 42 milliarder kroner er verdens 252. rigeste mand, har ry for at leve meget diskret og være meget bevidst om at prøve at sikre sin og sin families sikkerhed. Det sidste måske især på grund af et par meget ubehagelige oplevelser for år tilbage. I 1998 blev Holch Povlsen-familien med Anders Holch Povlsens far, Bestseller-grundlægger Troels Holch Povlsen, i spidsen gennem måneder terroriseret af en gal mand, der forsøgte at afpresse penge af rigmandsfamilien. Manden brød blandt andet ind på familiens gods, Gyllingnæs syd for Odder, hvor han lagde et trusselsbrev. Da manden omsider blev anholdt, var han på vej mod godset udstyret med blandt andet håndjern, fodjern, en gaspistol og brændbare væsker. Under en ransagning af mandens bopæl fandt politiet parykker, dykkerdragt, en bog om forgiftning og et hemmeligt hulrum under gulvbrædderne med plads til en person.

I den lokale folkeskole Fire-fem år senere blev en ung dansker bortført i Indien, tilsyneladende fordi han blev forvekslet med Anders Holch Povlsen, som han havde været sammen med til en legatuddeling. Først efter fem dage blev den unge mand sat fri af sine bortførere. Selv om Anders Holch Povlsen belært af de erfaringer har prøvet at holde sig udenfor offentlighedens søgelys og har været meget bevidst om sin og familiens sikkerhed, har han og hustruen valgt at lade børnene gå på den lokale folkeskole - Højvangskolen i Stautrup - og ikke på en skærmet privatskole.

Modeimperie og skotske godser Historien om Bestseller-koncernen starter med en tøjbutik i Ringkøbing, som Anders Holch Povlsens forældre, Troels og Merete Holch Povlsen, åbnede i 1975. Herfra gik det stærkt, og Bestseller udviklede sig til landets største mode-koncern, der siden 1993 har haft sit hovedsæde i Brande. Anders Holch Povlsen har siden 2001 stået i spidsen for koncernen, som han i dag også ejer, og som han har drevet frem til at være et kæmpe foretagende med mærker som Jack & Jones, Vero Moda og Only og med små 3.000 butikker verden over. Derudover er Anders Holch Povlsen storaktionær i blandt andre foretagender som den tyske mode-online-gigant Zalando, internetbutikken ASOS i Storbritannien, hvidevaregruppen WhiteAway, online-dagligvare-forretningen nemlig.com og butikskæden Normal. Gennem årene har den jagtinteresserede Anders Holch Povlsen opkøbt 12 godser i Skotland, så han i dag med 89.000 hektar er Skotlands største jordbesidder med det udtalte mål at genoprette naturen i det skotske højland.

Tæt på kongehuset Anders Holch Povlsen er kommet tæt på flere medlemmer af Kongehuset. Blandt andre Prins Joachim, der ligesom Anders Holch Povlsen er medejer af selskabet De 5 Gaarde A/S, hvor Schackenborg og fire andre godser samarbejder. Bestseller-milliardæren og hans kone var blandt andet blandt gæsterne, da prins Joachim og prinsesse Maries første fælles barn Henrik blev døbt i 2009. Også ved kronprins Frederiks 50 års fødselsdag var de blandt deltagerne.

Tårnet i Brande Anders Holch Povlsen har gennem alle årene holdt fast i Brande som Bestsellers hovedsæde. Og skulle nogen være i tvivl, så har han med sine nyeste planer sat en tyk streg under, at Brande er Bestsellers by. Bestseller planlægger at bygge en helt ny bydel i Brande med en 317 meter høj bygning - Vesteuropas højeste - som vartegn og med boliger, butikker, konferencehotel og hovedsæde for koncernen. Lokalplanen for projektet er for nylig blevet godkendt i byrådet i Ikast-Brande Kommune. Nu er det hele ligegyldigt. Flaget er nemlig på halv på Constantinsborg.