Holch Povlsen-familien tog afsked med tre børn: Aarhus i stilhed

Ganske langsomt tætnedes det også af mennesker udenfor afspærringen til kirken. Mange af de tilstrømmende var stærkt berørte Bestseller-ansatte, der følte med deres chef og hans familie. Andre var slet og ret fædre og mødre, der helt inderst inde kunne mærke den knugende fornemmelse ved tanken om at miste tre børn i alderen fem til femten år. Alle kom de for at vise deres deltagelse.

De tre blev dræbt under terrorangrebet på Sri Lanka påskedag.

Meningsløsheden lå tungt i sin vælde over Store Torv i Aarhus, da ægteparret Anne og Anders Holch Povlsen sammen med deres yngste datter Astrid, 1000 gæster og 1000 tilskuere sagde farvel til deres tre børn, Alma, Agnes og Alfred.

Tre kister; den ene alt, alt for lille til, at man kan bære det. Gråden fik frit løb blandt gæster og tilskuere.

Tavsheden dalede ned over Store Torv. Kun en enkelt solsort satte toner til tankerne.

Dørene til domkirken blev lukket, og kort efter kørte tre rustvogne ind på pladsen og parkerede på række foran kirken. Der gik et sug igennem tilskuerne, og en enkelt udbrød fortvivlet: "Så mange rustvogne bør der bare ikke være på én gang".

Statsminister Lars Løkke Rasmussen smuttede stilfærdigt ind ad kirkedøren kort før begravelsen for på landets vegne at vise sin respekt. Umiddelbart efter ankom kronprinsparret med sine fire børn, inviteret som private venner af familien Holch Povlsen.

Det dufter lysegrønt af græs/ i grøft og mark og enge./ Og vinden kysser klit og næs/ og reder urtesenge./ Guds sol går ind/ i krop og sind,/ forkynder, at nu kommer/ en varm og lys skærsommer.

Under ledelse af domkantor Carsten Seyer-Hansen sang domkirkens kor hele Store Torv op med salmen "Det dufter lysegrønt af græs".

På den ene kiste lå svagtrosa blomster, på den anden lå stærktrosa blomster, og på den mindste lå lavendelblå blomster samt et bundt balloner i glade farver. Hver kiste bar desuden et portræt af barnet.

Balloner til vejrs

Ja, Jesus Kristus er det Ord/ der skaber liv af døde! så ny blir himmel, ny blir jord/ en verden grøn af grøde/ Kom, Jesus, snart/ og gør det klart:/ den morgenstund, du kommer,/ da gryr en evig sommer.

Koret sluttede af, og datter Astrid gik alene hen til sin lillebrors kiste. Hun løsnede varsomt båndet med balloner og slap det, inden hun vendte tilbage til forældrene. Vi greb os alle til hjertet - og til lommetørklædet - inden vi lod blikket glide mod himlen, hvor ballonerne blafrede op over Aarhus badet i et iskoldt solskin.

Rustvognene kørte i kortege med familien bagefter til Ormslev Kirkegård, hvor Alma, Agnes og Alfred nu er stedt til hvile. Alt, alt for tidligt.

Meningsløsheden lå fortvivlende tungt over os alle på Store Torv i Aarhus. Men vi har stadig lov at håbe, at verden også i morgen vil være grøn af grøde.

Familien Holch Povlsen havde inviteret pressen til at følge begivenhederne uden for Aarhus Domkirke i forbindelse med begravelsen af de tre børn, som blev dræbt ved et terrorangreb i Sri Lanka i påsken.