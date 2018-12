Højdepunkter fra 2018: Brinkmanns sommer gik fra yes, yes, yes til shit, shit, shit

Vi skal synge Kim Larsens sange, nyde at gå glip af forbrugsfesten for at redde planeten og holde demokratiet levende. Psykologi-professor Svend Brinkmann finder det opbyggelige i tankevækkende ting fra 2018.

Jo tak, Svend Brinkmann, det kan godt bruges. 2018 var inde i midten af november, da vi nåede fra mail til telefon i en stund mellem psykologiprofessorens kurser og undervisning for at vende hans tre nedslag fra året, som gik. Det mest specifikke, radikale og nationale først.

Svend Brinkmann er født i 1975 og professor i psykologi på Aalborg Universitet. I 2014 skrev han "anti-selvhjælpsbogen" "Stå fast", hvor han anbefalede at "tage nej-hatten på" og sige fra over samtidens konstante krav om selvudvikling og selvoptimering."Stå fast" er ifølge forlaget Gyldendal solgt i over 80.000 eksemplarer og oversat til 10 sprog. I kølvandet på bogens succes modtog Brinkmann i 2015 DR's formidlingspris Rosenkjærprisen og Gyldendals formidlingspris. I 2016 udkom opfølgeren "Ståsteder" - en guide til ti eksistentielle holdepunkter som modvægt til tidens nyttetænkning. I fjor udkom Svend Brinkmanns bog "Gå glip - om begrænsningens kunst i en grænseløs tid".

1 Kim Larsens død

- Jeg er optaget af sorg i min nuværende forskning, og noget nær en landesorg bredte sig, da vi fik at vide, at Kim Larsen var død. Jeg så ham med to af mine børn på Smukfest og sagde, "I skal lige se ham her, det er nok sidste gang". Han sad ned og spillede. Mit forhold til Kim Larsen er som så mange andres: Jeg opdagede først den gennemgribende betydning af ham og hans sange, da han døde, sådan er det nogle gange. Akkurat, som når man tænker over, hvor dejligt det er at drikke vand, når man er virkelig tørstig. Man tænkte ikke over Kim Larsen til daglig, tabet bliver først åbenlyst i det øjeblik, der ikke kommer flere sange, siger Svend Brinkmann.

Ifølge Svend Brinkmann bandt Kim Larsen nationen sammen som få, og derfor samlede danskerne sig i fakkeltog i tusindvis for at mindes sangeren.

- Uanset, om man ønsker den ene eller anden statsminister, er rød eller blå, ung eller gammel, kendte de fleste Kim Larsen og i hvert fald hans sange. Et af de sidste samlingspunkter er væk nu. Vi sidder med hver vores segmenterede verdener, børnene er på youtube og orienterer sig mod nogle idoler, jeg ikke kender, og hvad pokker holder så det hele sammen? Kim Larsen repræsenterer et af de punkter. Men heldigvis kan vi stadig synge hans sange, så vi kan gøre vores for at holde referencepunktet levende.

Hvad gør vi for at komme over tabet?

- Det er specielt med en national skikkelse, og jeg arbejder mere med tabet af en nærtstående, og hvad sorg siger om os som mennesker. Nu får vi en psykiatrisk diagnose for en langvarig intens sorg, en vedvarende sorglidelse, som man om få år kan behandle. Jeg er skeptisk over for, om man gør en menneskelig grunderfaring sygelig.