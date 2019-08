Historien største svindlere: Det forjættede land var en sygdomsbefængt sump

Skotske Gregor MacGregor skabte sig et navn som officer i de sydamerikanske uafhængighedskrige, men i eftertiden er han først og fremmest kendt som manden bag et af de mest omstændelige og lumpne svindelnumre i historien. Her er han afbildet på et kobberstik af Samuel William Reynolds efter maleri af Simon Jacques Rochard. Foto: National Portrait Gallery London