Hilde er kræftfri - politikerne diskuterer hendes sag på mandag

Ifølge Dagbladets oplysninger bestod misforståelsen i, at sagsbehandleren stoppede Reed Mogensens sygedagpenge inden operationen og undlod at vente på en lægelig vurdering af hendes tilstand efter operationen. Jobcentret forlængede derfor sygedagpengeperioden i to uger for at afvente den første kontrol, som kan fortælle, om Hilde-Kristin Reed Mogensen er kræftfri eller ej.

Forargelsen tvang beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen til at udsende en pressemeddelelse, hvori han forklarede, at der sandsynligvis var sket en "misforståelse i den konkrete sag".

Den 42-årige dyrlæge fra Tim lagde et barsk foto af sig selv fra sygesengen ud på nettet og fortalte, at jobcentret ville fratage hende sygedagpengene blot tre dage efter hendes kræftoperation og sende hende i jobafklaring.

Dejligt at vide

Hilde-Kristin har nu fået resultatet af undersøgelsen, og den viser, at det er lykkedes lægerne at fjerne kræften, da venstre bryst og lymfekirtler i armhulen blev bortopereret.

- Det er dejligt at få at vide. Det er en lettelse. Der er selvfølgelig ingen sikkerhed for, at der ikke er flere kræftceller gemt et andet sted i kroppen, men der er ikke mere i bryst og lymfer, så det må jeg holde fast i. Jeg skal fortsat have strålebehandlinger og antistoffer, så jeg er ikke færdigbehandlet endnu, siger Hilde-Kristin.

Hun har endnu ikke hørt fra jobcentret, selv om den 14 dages forlængelse af sygedagpengene er udløbet. Hun ved dog, at jobcentret har bedt om en udtalelse fra hendes kræftlæge.

- Jeg er usikker på, om jeg vil høre fra jobcentret. Der er nu gået fire dage, siden forlængelsen på de 14 dage udløb. Jeg bliver usikker. Men jeg forventer, at de holder fast i deres afgørelse om at sende mig i jobafklaring, og så vil jeg sende en klage til Ankestyrelsen. Jeg har fået et mundtligt løfte fra beskæftigelseschefen om, at klagefristen er forlænget med 14 dage, så jeg kan nå det, siger Hilde-Kristin.