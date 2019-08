Her stemmer mere end hver tredje på Venstre: Nu giver de partitoppen en skideballe

Venstre-tumult: Søren Svendsen løfter op i halmen på marken og erklærer tilfreds, at det næsten er tørt trods en række regnbyger dagen før. Nu skinner solen, og landmanden håber snart at kunne få den sidste byg i hus. Han er en travl herre. Han er også medlem af byrådet i Nyborg Kommune, er næstformand i Venstres regionsbestyrelse i Syddanmark, og i lommen har han en bipper, så han til enhver tid kan kaldes ud og slukke ildebrande som frivillig brandmand.

Lige nu kunne hans parti også have brug for en brandslukker. For som Lars Løkke sagde efter sidste uges omstridte sommergruppemøde: Det har slået lidt gnister.

Og det gnistrer stadig om magten i det liberale parti, der har sine rødder herude i bondedanmark. Dannet i 1870 som en protest mod partiet Højre, der efter Venstre-oprørernes mening i for høj grad gav alt for mange fordele til godsejere og andre rige personer. Venstre blev landmændenes parti, men det var mange andre end landmænd, der den 5. juni satte kryds ved Venstre, da de stemte i hallen i Ørbæk.

I den fynske by sydvest for Nyborg blev 37 procent af de 1196 krydser sat ved Venstre. Kun på Lyø fik partiet flere fynske stemmer. Men hvad skyldes den store opbakning til Venstre, og hvordan ser vælgerne nu på uroen i partiet? Avisen Danmark tog til byen, der også huser landets mest populære Venstre-borgmester. Ham vender vi tilbage til.

Ude i marken hos Søren Svendsen er Venstre-landmanden træt af den åbne strid i partitoppen, der for alvor blussede op, da næstformand Kristian Jensen i Berlingske tog afstand fra Lars Løkkes tanker om en SV-regering. En regering, som Søren Svendsen godt kan have sympati for.

- Jeg har selv tidligere sagt, at de store partier skulle sætte sig sammen i stedet for at bekrige hinanden. Jeg har været voldsomt træt af de små yderpartier, der har råbt op og skabt uro, siger han.

Kristian Jensen fik da også på partiets sommergruppemøde et møgfald fra Venstre-veteranen Claus Hjort for offentligt at have undsagt Lars Løkke idé om en regering over midten. Et angreb den tidligere forsvarsminister efterfølgende gentog, og så var det ham, der måtte stå for skud fra blandt andet formanden for Venstres regionsbestyrelse i Syddanmark, Leif Krarup, der kritiserede Hjort for ikke at holde personstridighederne internt i partiet.

Nu håber Søren Svendsen, at Leif Krarup, må melde forfald, når Venstres hovedbestyrelse mødes senere på måneden. Ikke fordi han er uenig med Leif Krarup, men som næstformand i regionsbestyrelsen overtager den østfynske landmand pladsen i hovedbestyrelsen, hvis formanden melder afbud.

- Og jeg vil da gerne være med til hele debatten om partiets ledelse og fremtid, griner Søren Svendsen, der allerede har meldt sig til Venstres landsmøde i november. Her har alle partiets medlemmer adgang, og det er dem, der har det afgørende ord i valg af formand og næstformand. Om Svendsen er til Løkke, Jensen, Ellemann-Jensen, Støjberg eller en helt femte, vil han på ingen måde udtale sig om.

- Det vil jeg sgu ikke. Jeg skal ikke have lagt mere brænde til det bål, og partitoppen burde også kunne holde stridighederne indendøre. Når vi er uenige om noget i byrådsgruppen, vender vi også tingene internt i stedet for at gå ud i pressen, siger landmanden, der undrer sig over, at uroen folder sig ud nu efter fremgang ved både Europa-Parlamentsvalget og folketingsvalget.