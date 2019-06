Her er hele det nye ministerhold - to er hentet ind udefra

Udenrigsminister: Jeppe Kofod

EU-parlamentarikeren Jeppe Kofod er til manges overraskelse blevet udpeget til udenrigsminister i Mette Frederiksens nye regering. 45-årige Kofod forlod dansk politik og blev valgt ind i Europa-Parlamentet i 2014 med over 170.000 stemmer, og ved det netop overståede EU-valg blev han genvalgt med 188.757 stemmer. I EU har han fokuseret sit arbejde på finansiel kriminalitet, skattely og EU's handlemuligheder for at dæmme op for begge dele.