Helikopteren populær hos patienterne

Assistancern fra akutlægehelikoptere er kommet for at blive, hvis det står til de patienter, der har reddet livet efter en tur i i helikopteren.

En undersøgelse blandt 642 patienter, der var i så kritisk tilstand, at der skulle indsættes lægehelikopter for at få dem hurtigt frem, viser den maksimalt opnåelige tilfredshedsgrad: 100 procent.

93 procent svarede "meget godt," resten svarede "godt" på spørgsmålet om deres samlede indtryk af af helikopterindsatsen. Det fremgår af den landsdækkende undersøgelse, som er gennemført forsknings- og konsulenthuset Defactum i Region Midtjylland, og som offentliggøres i dag onsdag 19. juni.

Det er især patienter med hjerte-/karsygdom, neurologisk sygdom og tilskadekomne med traumer, der er blevet fragtet til behandling med en helikopter.

Også i 2015 blev der foretaget en lignende undersøgelse på et tidspunkt, da helikoptertjenesten kun var et år gammel. Også dengang var der stor tilfredshed, men i den nye undersøgelse viser patientudsagnene, at der er sket fremgang, hvad angår helikopterlægens dialog med patienterne. Lægerne vurderes i dag til at bruge et sprog, som patienterne rent faktisk forstår, og så de ved, hvad der sker under flyveturen.

Ifølge Troels Martin Hansen, ledende overlæge for akutlægehelikopterne, er det en direkte følge af de budskaber, man fik i forbindelse med undersøgelsen for fire år siden.

- Efter sidste undersøgelse valgte vi at fokusere på, hvordan vi kan blive bedre til at forberede patienten på, hvad der skal ske under flyvningen og hvordan helikopterlægen og det øvrige mandskab kommunikerer bedst muligt med patient og pårørende i de kritiske situationer, siger Troels Martin Hansen i en pressemeddelse i forbindelse med offentliggørelsen af den nye rapport.