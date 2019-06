Heartland 2019: Fra mudder og smat til sol og sommer

3. Musik og snak

Musikalsk svingede Heartland 2019 fra en falleret legende til nutidige legender i absolut storform. Kris Kristoffersen indkasserede én enkelt stjerne fra avisen Danmarks musikredaktør Simon Staun som blandt andet skrev:

"Man siger, at musikere drømmer om at dø på scenen. Jeg tror aldrig, jeg har været så tæt på at se det ske. Og det kunne passende ske under "Loving Her Was Easier" med linjen: "Turning on the world, the way she smiled upon my soul as I lay dying"" i sin anmeldelse i Fyens Stiftstidende.

Talks-formatet er også lige så uforudsigeligt som det danske sommervejr, og det, der på papiret lover fremragende kan nogle gange ende med at falde helt på gulvet uden retning. Som det gjorde lørdag med designlegenden Vivienne Westwood.

Men når en talk fungerer, er det mindst lige så godt som en rockkoncert med lige så hujende fans.