Havarikommisionen: DB Cargo kan være uden skyld i togulykke

Lommevogne kan læsses efter gældende regler, men risikerer alligevel i praksis ikke at være sikret. Det er vurderingen fra Havarikommisionen, som Trafikstyrelsen henviser til i sin advarsel mod vogntypen "lommevogne". Advarslen kommer efter otte personer i sidste uge mistede livet i en togulykke på Storebælt.

DB Cargo kan have læsset godstoget med den tomme emballage fra Carlsberg efter alle kunstens regler, men alligevel kan godsvognen have været skyld i den tragiske togulykke, der onsdag i sidste uge kostede otte personer livet.

Ifølge Bo Haaning fra Havarikomissionen risikerer man nemlig ved brug af vogntypen "lommevogne", trods det at man læsser efter gældende regler, at vognen i praksis ikke er sikret.

- I forbindelse med vores undersøgelser har vi konstateret forhold, som kan medføre en sikkerhedsmæssig risiko. Når lommevogne læsses i henhold til gældende regler, og læssetappen er i hullet, som den skal være, og vognen er sikret, har undersøgelser indikeret, at vognene i praksis risikerer ikke at være sikret. Vi har konstateret en sikkerhedsbrist, og den kan og skal vi som undersøgelsesmyndighed reagere på med det samme, siger han til avisen Danmark.

Lommevognene, der advares mod er blandt andre vogne af typen Sdggmrs. Vogntypen kaldes lommevogne, fordi at man ved læsning af dem, sætter en lastvognstrailer ned i en slags lomme, som lastvognstraileren fastspændes i.

Styrelsen opfordrer godsoperatører til at udføre ekstra kontrol ved sikring af låsemekanismen, når sættevogne monteres på godsvogne.

Havarikommisionen ved i øjeblikket ikke, om den farlige vogntype har været helt eller delvist skyld i togulykken.

- Det skal vi efterfølgende klarlægge. Der er vi ikke nået til endnu. Det her indgår som alle andre faktorer i det puslespil, vi forsøger at lægge. Hvor stor eller lille en brik, det er, kan jeg ikke sige endnu, siger Bo Haaning, som er leder af jernbaneenheden ved Havarikomissionen.

DB Cargo har siden ulykken indstillet kørslen med øltog. Kommunikationsdirektør i DB Cargo Jan Wildau siger til avisen Danmark, at de også vil udføre den ekstra kontrol af lommetog, som Trafikstyrelsen opfordrer til .

- Der er ikke noget vigtigere for DB Cargo end sikkerhed. Vi har modtaget henvendelsen fra Trafikstyrelsen, som vi naturligvis retter ind efter. Samtidig er vi i gang med en efterforskning sammen med Havarikomissionen og politiet, som vi håber kaster lys over, hvilke forhold der ledte frem til ulykke, og viser hvilke initiativer, der til i fremtiden kan sikre, at vi får en endnu mere sikker banegodstrafik.

Kommunikationsdirektøren tilføjer, at banegodstrafik i forvejen er en meget sikker transportform statistisk set.

- Også markant mere sikker end vejtransporten. Men hver gang vi oplever en ulykke, så er vi både juridisk og moralsk forpligtet til at undersøge, hvad der foregik, så vi kan arbejde systematisk med at gøre det endnu mere sikkert, siger Jan Wildau.

Lommevogne er en meget anvendt vogntype både i Europa, i Skandinavien og i Danmark.