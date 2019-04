Gymnasierektor træder tilbage i protest mod besparelser: - Det er en uholdbar situation

Rektor på Viborg Gymnasium & HF Mads Bendix Fjendsbo vil ikke længere stå på mål for de besparelser, gymnasierne rammes af. Han har valgt at sige op.

Mads Bendix Fjendsbo begyndte som rektor på gymnasiet i Houlkær i oktober 2014, og dermed blev det altså til under fem år i jobbet for den 45-årige.

Mads Bendix Fjendsbo på sin første arbejdsdag som rektor for fire et halvt år siden. Nu har han sagt sit job op. Arkivfoto: Morten Dueholm

Respekt og ærgrelse

Harald Mikkelsen, bestyrelsesformand for Viborg Gymnasium & HF, ærgrer sig over opsigelsen, men udtrykker også respekt for beslutningen.

- Jeg synes, at der er en modig og bemærkelsesværdig beslutning. Det er meget bekymrende, at situationen nu er blevet så alvorlig, at det får en ansvarlig rektor til at sige fra, siger han således.

Mads Fjendsbo Bendix siger videre, at både lærere og elever leverer et godt og ambitiøst stykke arbejde under de forhold, de har, men der er grænser for, hvor meget systemet kan presses i bestræbelserne på at finde besparelser.

- Undervisning er relationsarbejde, og det slider. For mig at se er besparelserne i uddannelsessektoren kommet for vidt, og jeg kan ikke længere stå på mål for de politiske beslutninger, som jeg er ansat til at føre ud i livet. Jeg håber meget, at politikerne besinder sig og snart giver de dedikerede og dygtige unge nogle bedre uddannelsesmæssige vilkår og stopper den negative fortælling om dem. Vores fremtid fortjener bedre, siger den afgående rektor, der har kunnet mærke frustrationerne bygge sig op over tid i løbet af de seneste fire år.

Opsigelsen træder i kraft i slutningen af måneden.