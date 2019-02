Guide: Sådan kan du redde en med hjertestop

2. Råb om hjælp

Hvis du forsøger at redde et andet menneske fra at dø af hjertestop, er det meget vigtigt at råbe om hjælp. Det er nemlig rigtig godt, hvis der er andre i nærheden, der kan hjælpe og supplere under førstehjælpen. Hvis I er flere, vil I nemlig kunne skiftes til at yde hjertemassage og kunstigt åndedræt. Mens andre kan ringe 112 og hente en hjertestarter.