Grundfos sætter klare mål: Vil være med til at sikre rent drikkevand til 300 millioner mennesker

Mens bæredygtighed er på alles læber, kommer Grundfos med en ny strategi, der forpligter koncernen til at skaffe rent drikkevand til millioner af mennesker. Professor: - Det kommer vi til at se meget mere af.

Strategi: Den fondsejede pumpekoncern Grundfos giver bæredygtighed en helt central rolle i en spritny strategi. - Vi sætter nogle konkrete ambitioner, som vi kan blive holdt op på, siger koncernchef Mads Nipper om strategien, der løber frem til 2025. Undervejs vil Grundfos-koncernen med fabrikker over hele verden halvere både sit vandforbrug og sin udledning af drivhusgasser. I erkendelse af, at Grundfos i sig selv ikke fylder meget på jordkloden, inddrager Mads Nipper også de produkter, som virksomheden fremstiller. Han har derfor fået talt sammen, hvordan Grundfos allerede har bidraget til den grønne omstilling i de seneste år. - De cirkulationspumper, vi har installeret i de sidste ti år i Europa, sparer hvert år otte milliarder kilowatttimer i forhold til dem, der bliver udskiftet. Det svarer til næsten fem millioner EU-borgeres samlede forbrug hvert år, siger Mads Nipper og tilføjer: - Vi mener, at der er hold i det, når vi siger, at vi vil være en af verdens vigtigste virksomheder i forhold til nogle af de problemer, som vi kommer til at tale om. Derfor udvider han med et trumfkort, der for alvor vil udfordre virksomhedens medarbejdere. - I 2030 vil vi have været en afgørende medspiller i at bringe rent drikkevand til 300 millioner mennesker, som ikke havde det før, siger Mads Nipper. Han forklarer, at der i dag er 840 millioner mennesker på jorden, der ikke har adgang til rent drikkevand. I alt er der 2,1 milliarder mennesker, der ikke har let adgang til rent drikkevand, og det er ud af denne gruppe, at Grundfos vil hjælpe 300 millioner mennesker - svarende til 15 procent.

Skal tjene penge Indsatsen skal være kommercielt bæredygtig, så Grundfos skal ud at finde kunder, der er parate til at betale for de pumper, der skal sikre rent drikkevand til de mange mennesker. Udfordringen understreges af, at Grundfos i de seneste fem år - sammen med internationale organisationer og donorer - har sikret rent drikkevand til 1,6 millioner mennesker, der ikke havde det før. Det præsenteres som et stort tal, men blegner altså i forhold til de resultater, som Mads Nipper skal skabe over de næste ti år. Hvis strategien skal nå i mål, skal Grundfos arbejde på en anden måde for at skaffe kunder til vandløsninger i lande med udbredt fattigdom. Det vil kræve mere såkaldt public affairs-arbejde, hvor virksomheden aktivt vil forsøge at påvirke regeringer og politikere til at leve op til FN-verdensmålet om at sikre borgere adgang til drikkevand. Derfor har Mads Nipper for nylig ansat den tidligere Lego-direktør Peter Trillingsgaard som ny kommunikationsdirektør med ansvar for public affairs. - Hvis vi skal lykkes med vores ambitioner, så skal vi ud i verden og advokere for, at der alle steder i verden skal sættes en fair pris på vand, siger Mads Nipper.

Centralt i strategien I den ti sider lange strategi, som bestyrelsen netop har godkendt, har klimamålene en placering allerede på side to. - Det skal være et eksempel på, hvordan bæredygtighed ikke ligger i kanten af strategien, men er noget, som er fuldstændigt centralt i vores strategi, siger direktøren og erkender, at målene kun kan blive opfyldt ved at gøre nye opfindelser i de kommende år. - Der ligger ikke en konkret plan for, hvordan vi skal gøre det i de næste ti år. Det vil kræve nogle ting, som vi ikke kan i dag, siger Mads Nipper. Grundfos er hovedsagelig fondsejet, og fondens bestyrelse har nikket ja til, at Grundfos ikke behøver at tjene helt så mange penge, som det måske ville være muligt. Målet er at tjene et overskud svarende til ti procent af omsætningen, og det indfrier Grundfos næsten allerede i dag. I stedet skal noget af indtjeningen investeres i langsigtede løsninger, som blandt andet vil hjælpe med at indfri de ambitiøse klimamål.

Påvirker bonus For Mads Nipper har det imidlertid kontant betydning her og nu, om han opfylder målene. I hans egen bonusordning indgår bæredygtighed på lige fod med omsætningsvækst og overskudsgrad og flere andre parametre. At gøre topchefens løn afhængig af bløde værdier omkring bæredygtighed er nyt, mener Anders Drejer, professor i ledelse på Aarhus Universitet. - Det kommer vi til at se meget mere af, men Grundfos er first mover, når man går ud og siger, at topchefens bonus er afhængig af noget, der basalt set ikke er forretning, siger Anders Drejer. Det hører dog med til billedet, at Grundfos netop forsøger at tjene penge på sine klimaambitioner. Derfor er Anders Drejer ikke overrasket over, at netop Grundfos lader bæredygtighed fylde meget i en ny strategi. - Det er forventeligt, for Grundfos lever som pumpevirksomhed af vand. Det giver god forretningsmæssig mening at forpligte sig til noget, der har med vand at gøre, siger Anders Drejer.

Mange snakker Målet om at hjælpe 300 millioner mennesker med at få adgang til rent drikkevand rækker til gengæld ud over, hvad andre virksomheder gør. - De er nogle af de første, der for alvor sætter handling bag ordene. Mange virksomheder vil gerne snakke om det, siger Anders Drejer. Forventer du, at andre virksomheder vil lade sig inspirere af Grundfos' nye strategi? - Det er jeg ikke i tvivl om. Du kommer ikke til at have en forretning fremadrettet, hvis du ikke kan vise, at du arbejder efter FN's verdensmål. Og slet ikke med den klimadagsorden, som vores nye regering har sat, siger Anders Drejer. Han henviser til den nye socialdemokratiske regerings mål om at få nedbragt Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.