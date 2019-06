Grundfos om tidlig pension: - Det er et farligt spor at gå nedad

Mads Nipper, topchef i Grundfos, er begejstret for den kommende regerings høje klimaambitioner, men er bekymret over udsigten til at sende folk tidligere ud af arbejdsmarkedet

Med 4.500 ansatte i Danmark er Grundfos en af de helt store arbejdspladser, og koncernchef Mads Nipper har nøje fulgt dannelsen af en ny regering.

Den kommende statsminister Mette Frederiksens (S) løfte om at finde en løsning, så nedslidte kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, er den største bekymring for Grundfos-chefen.

- Der er lavet mange reformer på det danske arbejdsmarked i de seneste år, og det er en væsentlig grund til, at vi har den velstand, som vi har i dag. Jeg har stor sympati for dem, som reelt er nedslidte, men det er et farligt spor at gå nedad at sige, at vi de facto skal have en tidligere tilbagetrækning, siger Mads Nipper.

Han mener, at det er muligt at skabe en brugbar løsning ude på de enkelte virksomheder.

- Vi har rigtigt mange kolleger, der er godt oppe i 60'erne, og som slet ikke har lyst til at trække sig tilbage, selvom de stået ved maskiner hele deres liv. Vi kan finde nogle fleksible modeller, så de kan arbejde i et lidt lavere tempo. At trække dem helt ud er farligt, for det er mennesker, der skaber en masse værdi, siger Mads Nipper.

Til gengæld er han tilfreds med udsigten til, at flygtninge, der mister deres opholdsgrundlag, kan blive i Danmark, hvis de allerede er i fast arbejde.

- Vi har en del flygtninge og har taget opgaven på os med at uddanne og dygtiggøre de mennesker. Hvis de skulle sendes tilbage, ville det være hovedrystende håbløst for virksomheden og for Danmark som samfund, siger Mads Nipper.