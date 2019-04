Godt nyt: Danskerne er så kloge, at vi formentlig slipper for russisk påvirkning af folketingsvalget

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er danskerne så oplyste, at folketingsvalget vil gå fri af store russiske påvirkningskampagner. Men vi slipper formentlig ikke for russiske nålestiks­operationer, der forsøger at splitte befolkningen i for eksempel immigrationsspørgsmålet. Og ved europaparlamentsvalget vil russerne forsøge at udnytte befolkningernes generelle uvidenhed om EU og samtidig støtte EU-modstanderne.