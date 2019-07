Otto Hansen sidder i sit hjem på Bygmarken i Skallebølle, og den lille historie om toiletbesøgene i barndommen er for at illustrere, at genbrugstanken ikke er ny for ham.

- Det første de gør, når de kommer her (renovationsfolkene, red. ), er at hive kameraet frem. Så har de jo fået at vide, at de skal holde øje med Bygmarken 12. Men de kan ikke omvende mig. Så kommer det til dagrenovation. Hvis de to-tre gange i træk ikke tømmer vores spand, så kan de komme at hente den, så vil jeg ikke have den stående længere, siger Otto Hansen, der håber at kunne skabe lidt debat, og at flere vil følge hans eksempel.

Otto Hansen og Bente Kleiner oplever med mellemrum, at deres grønne spand ikke bliver tømt. Når renovationsbilen er kørt, hænger der en seddel, der forklarer om forseelsen, der var årsag til, at spanden blev sprunget over.

Otto Hansen har også haft møde med Assens Forsyning i november uden at kunne overbevise den. Siden er spanden ikke blevet tømt tre gange.

- Jeg har lagt mærke til, at hos mange er det den sorte spand, der er så fyldt, at den står og gaber. Jeg vil gerne have, at vores system indser, at hvis vi skal have mennesker til at sortere, skal det være på lempelige krav og uden gener for dem, der skal gøre det, siger Otto Hansen.

Han fortæller, at han i forbindelse med Fjordens Dag for et par år siden var på besøg hos Marius Pedersen, som er en af de store, når det gælder indsamling og behandling af affald. Her lærte han, at der var ingen grund til, at syltetøjsglas og lignende blev vasket, før det blev smidt ud, for det blev alligevel rengjort ved højere temperaturer, end man kan gøre det i sit køkken, før det blev genanvendt.

Hos Assens Kommunes aftager af emballageaffald, Dansk Affald i Vojens, fastholder man imidlertid, at glassene skal skylles, ellers ryger de til forbrænding, lyder det korte svar.