Genan-sagen: Bagmandspolitiet vil have piftet dækkongen

Sindrige økonomiske transaktioner flyver gennem et retslokale i Viborg. Her sidder den danske dækkonge Bent A. Nielsen anklaget for svig og bedrag for knap en halv milliard kroner.

Hans revisor, den tidligere Deloitte-medarbejder Bjarne Nielsen, er tiltalt for medvirken. Sagen ventes først afgjort i marts, og på tirsdag, 15. januar, skal Bent A. Nielsen selv afhøres for første gang i retsforløbet.

Det er han ikke lige for tiden, i hvert fald ikke for bagmandspolitiet, der siden november har været i gang med at få ham på hjul og stejle. I Retten i Viborg er han sat under anklage for bedrageri for 420 millioner kroner og for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for 73 millioner kroner. Forbrydelser, der har en strafferamme op til otte års fængsel

Bag den gemmer sig historien om dækkongen Bent Asbjørn Nielsen, som med Viborg Gruppen opbyggede et givtigt forretningsimperium inden for dækbranchen. Så givtigt, at han blev milliardær af det. Da han i 2002 afhændede det til Michelin, indkasserede han 2,2 milliarder kroner. Så han var formentlig også glad.

Det har været et af mine grundprincipper gennem hele min lange erhvervskarriere at kende forskel på dit og mit. Og ingen har i mine 75 år kunnet finde en plet at sætte på mit navn.

Bent A. Nielsen, der er stifter og tidligere ejer af Genan, verdens største producent af genanvendt dækmateriale, er ved Retten i Viborg sat under anklage for mandatsvig og bedrageri af særlig grov karakter.Første punkt i anklagen handler om mandatsvig. Her er han tiltalt for uberettiget af trække godt 73 millioner kroner ud af firmaet, penge som han ifølge anklageskriftet har brugt på private formål, der er virksomheden uvedkommende. Dernæst er han tiltalt for bedrageri, fordi han, forenklet sagt, har fiflet med regnskaberne på en måde, så banker er blevet snydt for 420 millioner kroner. Bliver han dømt, risikerer han fængsel på op til otte år. Der er sat 24 retsdage af til sagen, der begyndte i november 2018 og slutter i marts 2019. Bent A. Nielsen, der nægter sig skyldig i begge anklagepunkter, skal retsafhøres for første gang tirsdag 15. januar.

VIborg-virksomheden Genan blev en international succes med udviklingen af en teknik, der kan genanvende dæk, der ellers ville gå op i klimauvenlig røg. Men det har ikke været uden økonomiske bump på vejen - og en aktuel retssag, hvor firmaets stifter og tidligere ejer, Bent A. Nielsen, er sat under anklage for svig og bedrag i størrelsesordenen en halv milliard kroner. Arkivfoto: Morten Dueholm

Usædvanlige skridt

Sagen har været undervejs siden 2014. Bent A. Nielsen, der i dag er 75 år, valgte nemlig ikke at krybe sammen med Michelin-milliarderne i en sorgløs pensionisthængekøje. Tværtimod kastede han sig straks efter salget ud i et nyt livsværk: genanvendelse af dækgummi.

Han skabte firmaet Genan, som han, med pensionskassen PKA som medejer, gjorde til verdens største inden for udvinding af gummi fra udtjente bildæk.

Men Genan blev også årsagen til, han nu sidder anklaget som svindler og bedrager. Han har, mener bagmandspolitiet og anklagemyndigheden, uretmæssigt brugt 73 millioner firmakroner til at forsøde sit og sin families liv, ligesom han, fremgår det af tiltalen, ved sindrige interne pengetransaktioner i Genan har snydt en række banker for 420 millioner kroner.

Selv har Bent A. Nielsen aldrig hørt mage til vås. Sagen blev udløst af en intern whistleblower, der sladrede om økonomiske uregelmæssigheder og kreativ bogføring over for Deloittes hovedkontor, og det blev fulgt op med bagmandspolitiets ransagningsankomst i januar 2016.

Siden har Bent A. Nielsen kæmpet med næb og kløer for sit gode navn og rygte. Han bestrider, at han skulle have gjort noget ulovligt eller forkert.

Det har han tilkendegivet på en efter danske forhold ganske usædvanlig måde. Han har hen over sommeren 2018 indrykket tre helsidesannoncer i Jyllands-Posten, der fra starten har dækket Genan-sagen intensivt. Nielsen anklager avisen for elendig journalistik og fravær af etik. I sin 148-årige historie har avisen aldrig været udsat for noget lignende, hvilket fik den ansvarshavende chefredaktør, Jakob Nybroe, til i avisens redaktionelle spalter at gribe pennen for at gendrive den annoncefremsatte kritik.

Bent A. Nielsen har også indklaget avisen for Pressenævnet, hvilket hører til i den mere traditionelle afdeling. Men dertil kommer et andet usædvanlig skridt: For egen regning har han udfærdiget og husstandsomdelt en tætskrevet 20-siders avis i Viborg, "Den sande historie om Genan."