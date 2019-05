Som den første danske cannabis-producent må Spectrum Cannabis nord for Odense nu producere medicinske cannabis-produkter. I første omgang i en forsøgsordning, hvor produkterne kan nå forbrugerne i september - og senere på året venter direktøren at i gang med en fuldskala produktion.

- Nu er vi gået fra udvikling til en forsøgsordning, som betyder, at vi forventer at have cannabis-produkter klar til markedet i september måned, siger Morten Snede.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der har godkendt produktionen i det 23.000 kvadratmeter store væksthus, som tidligere husede gartneriet Nældebakken lidt nord for Odense. Fremover bliver de mange kvadratmeter grobund for tusindvis af cannabisplanter til en produktion af op mod 13 ton medicinsk cannabis årligt, som det danske selskab Spectrum Cannabis med canadiske investorer - Canopy Growth Corporation - i ryggen, investerer 200 millioner kroner i.

- Vi har nået en milepæl efter halvandet års arbejde. Det er virkelig en stor dag for os og for danskerne, som snart kan tage danskproduceret cannabis i brug, siger direktør i Spectrum Cannabis, Morten Snede.

Hidtil har de produceret og destrueret de grønne hampplanter, men nu har cannabisproducenten Spectrum Cannabis nord for Odense fået grønt lys til at sætte cannabisproduktionen i gang med henblik på salg.

Spectrum Cannabis har filialer i hele verden og er et datterselskab af verdens største medicinske cannabisproducent, Canopy Growth Corporation, der har hovedkontor i Canada. Spectrum Cannabis Danmark har hovedkontor på havnen i Odense og produktions- og dyrkningsfaciliteter nord for Odense. Der er investeret 200 millioner kroner i produktionen på Fyn, hvor virksomheden nu som den første i Danmark kan starte en egentlig produktion - i en forsøgsordning - af medicinsk cannabis med henblik på salg. Før produkterne kan sælges skal de også godkendes af Lægemiddelstyrelsen. Spectrum Cannabis har 60 ansatte og venter at ansætte yderligere mindst 40.

24 fik tilladelse

Den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis trådte i kraft 1. januar 2018. Siden fik 24 producenter en dyrkningstilladelse under en udviklingsordning, hvor den cannabis, der dyrkes, skal destrueres og altså ikke må sælges.

Med dagens godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen træder Spectrum Cannabis som de første ind i næste fase, hvor cannabisblomsterne må dyrkes og videreforarbejdes til medicinske produkter med henblik på salg i Danmark såvel som til eksport. Nu skal Spectrum Cannabis over den næste periode bevise, at de kan producere produkter, der lever op til Lægemiddelstyrelsens krav.

- I næsten et år har vi øvet os på at producere cannabisplanter af ensartet, høj kvalitet, som vi så har destrueret. Nu kan vi endelig gå i gang med at videreforarbejde cannabisplantens blomster og producere medicinsk cannabis til danskerne og til eksport, siger Morten Snede og tilføjer, at de færdige produkter også skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen, inden de må komme i handlen:

- Nu begynder vi at sætte de stiklinger, der skal ende som medicinsk cannabis, og hvis alt udvikler sig, som vi tror og håber på, kan vi have produkter klar til de danske patienter i løbet af efteråret.

Med den nye tilladelse, som faldt på plads først i denne uge, er der åbnet op for egentlig produktion. I første omgang i en forsøgsperiode, hvor produkterne dog også rammer markedet, og allerede senere på året forventer Morten Snede, at Spectrum Cannabis kan fylde endnu flere hampplanter ind i de mange kvadratmeter drivhuse - som skal huse op til 6000 hampplanter i produktionen.

- Om seks uger vil der være fyldt i drivhusene, men den egentlige fuldskala-produktion kan vi først starte i september eller oktober, og det er selvfølgelig også afhængigt af, hvordan markedet tager imod vores produkter, siger direktøren.

I dag har Spectrum Cannabis 60 ansatte, men med den nye tilladelse forventer Snede, at der skal ansættes yderligere medarbejdere i virksomheden, som regner med at nå 100 ansatte, når der sættes gang i fuldskala-produktionen.