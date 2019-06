Den store græske konkurrent Aegean Marine Petroleum Network har været sendt til tælling i en form for betalingsstandsning, og et stort tysk olieselskab har skåret sin forretning kraftigt ned.

Skrappe miljøkrav

Rystelserne i branchen skyldes blandt andet skrappe regler om svovludledning, der træder i kraft 1. januar 2020. Derefter må skibsbrændstoffet kun indeholde 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag.

- Det betyder, at produkterne i gennemsnit forventes at blive 35 procent dyrere. Det kræver et enormt kapitalberedskab, hvis man fortsat vil være med i denne branche, siger Keld R. Demant.

Han forventer, at prisstigningen sendes direkte videre til kunderne - typisk rederierne - som vil sende udgiften videre til transportkunderne.

Men i mellemtiden har oliefirmaerne brug for store kreditter, indtil kunderne betaler deres regninger.

- Selvom det måske kun er ti dage, så er det rigtigt store summer, som vi håndterer, siger Keld R. Demant.

Bunker Holding er det største selskab i Torben Østergaard-Nielsens koncern, der kontrolleres af den familieejede pengetank Selfinvest. Regnskabet herfra er ikke klar endnu.

Et datterselskab under Bunker Holding, Dan-Bunkering, har været i vælten i Danmark, efter at Danmarks Radio i foråret afslørede en mistanke om, at selskabet havde solgt flybrændstof, der kan være endt i russiske bombefly i Syrien.

Dan-Bunkering har afvist, at det kan have fundet sted, men sagen verserer stadig hos de danske myndigheder.