Fynsk kommune sendte lokkedue ud på skole med skjult kamera

Kommunens samarbejde med et sikkerhedsfirma er ophørt, efter kommunaldirektøren fik kendskab til et "undercover-besøg" på 4kløverskolen i Ørbæk. Skolens leder føler sig udsat for et psykisk overgreb, og kommunaldirektøren tager afstand fra metoderne.

Ørbæk: Med et falsk id-kort og en taske udstyret med et skjult kamera testede en medarbejder i it-sikkerhedsfirmaet Prueba Cybersecurity i november sidste år, om ledelsen eller de ansatte på 4kløverskolen i Ørbæk i Nyborg Kommune kunne narres til at give ham adgang til personfølsomme oplysninger.Det fortalte DR Nyheder tirsdag aften.På skolen blev manden, der udgav sig som medarbejder i Nyborg Kommunes afdeling for skole-it, ifølge DR mødt af skolens leder. Han oplyste, at han var udsendt af Nyborg Kommunes it-chef, fordi der var opdaget en datalæk på skolen, som han skulle stoppe.Mens skolelederen forsøgte at få bekræftet mandens identitet hos Nyborg Kommune, talte manden med skolens it-vejleder, og han undersøgte skolens antivirusprogram og fik vist skolens printere. Under det hele bar han en taske, som var rettet mod de medarbejdere på skolen, som han talte med.I tasken var ifølge DR's oplysninger et skjult kamera, som optog mandens færden på skolen.

Planlagt aktion E-mail-korrespondance mellem Nyborg Kommunes it-chef og sikkerhedsfirmaet Prueba Cybersecurity, som DR er i besiddelse af, viser, at aktionen på 4kløverskolen er planlagt i samarbejde mellem sikkerhedsfirmaet og it-chefen. It-chefen spurgte i en e-mail blandt andet, om firmaet kunne tage et skjult kamera med, når det besøgte skolen.Da det gik op for skolens leder, at der var tale om en kontrolaktion - som skolen i øvrigt bestod - skrev han til skolechefen i Nyborg Kommune og kommunens direktør for børne-, skole- og ungdomsområdet:"Vi har været udsat for en person, som har opført sig grænseoverskridende/forsøgt at lokke os i en alvorlig fælde på vores egen hjemmebane og på vores egen arbejdsplads - en arbejdsplads, som vi hæger og værner om. Hvis man kan tale om, at et menneske kan udsættes for et "psykisk overgreb", er jeg helt klart blevet udsat for et "psykisk overgreb"! Jeg har oplevet mangt og meget igennem mine mange år som skoleleder, men denne oplevelse er uden tvivl det værste, jeg har været udsat for."

Skoleleder sygemeldt Skolelederen har været sygemeldt i en periode efter hændelsen.Lars Svenningsen, kommunaldirektør i Nyborg Kommune, fastslår over for DR, at samarbejdet med sikkerhedsfirmaet blev stoppet, da han hørte om den falske medarbejders besøg på 4kløverskolen.- Jeg tager meget afstand fra de metoder, der er blevet anvendt med skjult kamera, siger Lars Svenningsen.- Nu laver vi et kodeks for, hvordan vi håndterer det her fremad, fordi vi stadig har hensynet til borgernes retssikkerhed og samtidig skal tilgodese hensynet til sikkerheden for vores medarbejdere. Det skal vi nok finde en god løsning på. Med den omtale, sagen har fået, tror jeg alle vil være meget opmærksomme på det i fremtiden, siger Lars Svenningsen til DR Nyheder.