Fundings tre pointer fra et højdramatisk sommergruppemøde i Venstre

For en gang skyld oversteg journalisternes forventninger til et politisk møde ikke virkeligheden. Venstres sommergruppemøde var højdramatisk. Avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding var med på Kragerup Gods på Vestsjælland. Her er hans tre pointer fra mødet.

Han havde taget "til efterretning", at folketingsgruppen mente, at det var en fejl, fortalte han. Klassisk politikersprog, der oversat betyder, at han var blevet banket på plads, og han beklagede.

En smule energiforladt startede Jensen i sin egenskab af gruppeformand med at redegøre for sommergruppemødets begivenheder, og da en journalist efter noget tid spurgte ind til Claus Hjort Frederiksens udfordring af ham, ja så nærmest undskyldte Kristian Jensen at have givet det føromtalte interview til Berlingske.

Hjort var gal over det interview, Kristian Jensen torsdag havde givet til Berlingske, hvor han havde undsagt Lars Løkke Rasmussen ved at argumentere for, at man skulle droppe alle tanker om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Ifølge Hjort var det grundlæggende uholdbart for Venstre, at næstformanden på den måde forsøgte at underminere formanden i offentligheden.

Spændingsopbygningen på Venstre sommergruppemøde var en politisk thriller værdig. Scenen blev i den grad sat, da der fra gruppemødet inden selve pressemødet flød underretninger om, at Venstres grand old man Claus Hjort Frederiksen havde rejst sig og krævet Kristian Jensens afgang som næstformand. Alene at den slags bliver lækket under mødet fortæller noget om, hvor giftig stemningen i Venstre er.

Det er et problem for Kristian Jensen, at han nu ad flere omgange ligner en, der har måttet kapitulere. Det svækker hans anseelse i baglandet, og man fornemmer, at der spreder sig en tvivl blandt nogle af hans egne støtter: Har han nu det, der skal til? Viljen? Kynismen?

3 Uholdbar situation

Den seneste uge har været grundlæggende uholdbar for Venstre. Lars Løkke Rasmussen sluttede gårsdagens pressemøde af med at vrisse ad de fremmødte journalister. I stedet for at interessere sig for Venstres interne liv, burde pressen skrive om noget, danskerne i virkeligheden går op i, lød det. Det skal i denne analyse stå usagt, om venstreformanden har en pointe, men selv hvis den tidligere statsminister har ret, ændrer det ikke på, at Venstre lever i den medievirkelighed, der nu engang er. Og den finder det interne magtopgør i Venstre umådelig interessant.

Venstre har derfor behov for at få styr på geledderne meget hurtigt. Situationen kan ikke fortsætte. Kristian Jensens ydmyge fremtoning på sommergruppemødet kan måske tyde på, at han den kommende tid vil holde igen med at puste til ilden.

Men selv hvis alle parter nu sidder stille, ændrer det ikke på det grundlæggende problem i Venstre. Når man taler med ledende folk i Venstres bagland, er det slående, hvor få der reelt tror på, at Lars Løkke Rasmussen er statsministerkandidat ved det kommende valg. Mange anser det bare for et spørgsmål om tid, før formanden går af.

I deres verden står Venstre derfor nu i et underligt limbo, hvor man ikke rigtig kan komme videre i arbejdet med at redefinere partiet. Og fordi arverækkefølgen tilmed er uklar, skaber det grobund for den magtkamp, vi har set udfolde sig over den sidste uge. I overbevisning om Løkkes snarlige exit synes alle at kaste sig ind i kampen om, hvem der skal være formand efter formanden.

Spørgsmålet er derfor, om der overhovedet kan skabes ro for alvor. På vej hjem fra sommergruppemødet udtalte Claus Hjort Frederiksen til pressen, at han anså situationen som uholdbar, og at der efter hans mening var brug for en afklaring.

Og måske er et kampvalg om formandsposten i Venstre den eneste måde, hvorpå partiet kan få en afklaring og komme videre. Siden formandsopgøret i 2014 har man skubbet en magtkamp foran sig, og måske er det nu på tide, at Venstres partiorganisation giver et klart mandat i stedet for, at magten beror på uklare kælderaftaler.