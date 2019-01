Partierne har vidst det længe. At sundhed ville blive et af de mest afgørende emner i denne valgkamp.

Særligt Socialdemokratiet og Venstre får med jævne mellemrum udført hemmelige meningsmålinger, der skal hjælpe dem med at navigere i vælgerhavet. Og alle og én har fortalt den samme historie: Vælgerne sætter sundhed helt i top, når de skal svare på, hvilke emner de finder vigtigst.

Derfor har både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen haft travlt med at udvikle sundhedspolitikker frem mod valget. Socialdemokratiet vil for eksempel ansætte 1000 nye sygeplejersker, give fødende ret til to dages ophold på barselshotel, og så vil partiet oprette såkaldte nærhospitaler.

Det er forslag, der er lette at forstå og svære at være imod. De er med andre ord kampagneegnede. Venstres sundhedspolitik er derimod alt andet end det. Udspillet til sundhedsreformen er komplekst, svært at forstå - og endnu sværere at kommunikere.

Det er måske så meget sagt, at regeringens plan er klappet og klar til implementering, men den er dog noget mere detaljeret og helhedsorienteret end Socialdemokratiets. Og det udgør en udfordring i sig selv. Der er helt utrolig mange interessenter på sundhedsområdet, og jo mere konkrete politikerne bliver, og jo mere omsiggribende planer er, desto flere risikerer man at gøre sure.

Det har Lars Løkke Rasmussen måttet sande. Hans sundhedsreform er blevet mødt af fjender overalt. Oppositionen og Danske Regioner er ikke så overraskende gået i struben på den, men også kommuner, eksperter, patientgrupper og ikke mindst mange i Venstres eget bagland har været kritiske.

Konsekvensen har været en katastrofal lancering. De mange kritikere har med hver sit udgangspunkt revet planen fra hinanden og har i det hele taget sikret, at den debat, Lars Løkke Rasmussen forsøgte at starte, er blevet afsporet.

Det skøre er, at det hele har været forventeligt. Det er selvfølgelig blevet gjort uendeligt sværere af, at Løkke ad to omgange har udskudt lanceringen af reformen og på den måde givet sine modstandere tid til at mobilisere. Men grundlæggende må statsministeren have regnet med, at han bevægede sig ud på særdeles usikker is ved at melde en så stor ændring af sundhedsvæsenet ud så tæt på et valg.

Så hvorfor gør han det? Fordi han har set det virke før. Den 1. januar 2011 lancerede Lars Løkke Rasmussen i sin første nytårstale nogensinde, at han ville afskaffe efterlønnen for alle under 45 år. Et voldsomt dristigt udspil, eftersom efterlønnen havde været anset som politisk plutonium, siden Poul Nyrup Rasmussens efterlønsfadæse et årti forinden.

Ikke desto mindre landede Lars Løkke Rasmussen en aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Og også i befolkningen var det, som om Løkkes gambling gav gevinst. Efterlønnen viste sig ikke at være en helt så hellig ko, som resten af Christiansborg havde gået rundt og troet, og statsministeren voksede tydeligt i anseelse.

Godt nok tabte blå blok valget ni måneder efter, men Venstre gik frem i tilslutning og blev det største parti i Folketinget.

Det virker til, at Løkke her otte år efter forsøger at kopiere sig selv. Denne gang på sundhedsområdet i stedet for på efterlønnen.

Og ligesom det i 2011 var et modigt træk, er det det nu. Underordnet hvad man så end måtte mene om indholdet i efterlønsreformen eller sundhedsudspillet.

Det havde været så meget mindre risikabelt alene at forsøge at overgå Socialdemokratiet på antal sygeplejersker. Men det havde også været defensivt, og det er svært at se, at Løkke skulle have kunnet slå Mette Frederiksen i den disciplin. Og derfor satser han.

Men om det denne gang kommer til at gå lige så godt, som det gjorde for otte år siden, er ikke givet. I modsætning til dengang virker sundhedsudspillet til at blive mødt med bredere modstand end efterlønsreformen. Særligt det, at store dele af Venstres eget bagland er imod en nedlæggelse af regionsrådene, er en kæmpe udfordring.

En anden væsentlig forskel fra dengang til nu er, at Lars Løkke Rasmussen i 2011 havde ni måneder fra præsentationen af sit udspil til valgdatoen. Det gav ham tid til at vinde folkeopinionen. Denne gang har han maksimalt fem måneder, inden der skal afholdes valg. Den 26. maj er der således valg til Europa-Parlamentet, og det er reelt den sidste mulighed for en valgdag. Om det er tid nok, som tingene står lige nu, er et åbent spørgsmål.

Lykkes det Løkke at vinde valget, vil sundhedsreformen blive udråbt til en genialitet, men lige nu ser det unægtelig noget svært ud. Grænsen mellem modig og dumdristig er hårfin.